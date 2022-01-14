У Києві через провалля на дорозі затримуються тролейбуси

Рух тролейбусів №5 організовано до проспекту Свободи

На вулиці Сирецькій у Києві на розворотному кільці провалився асфальт. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс».

У зв’язку з цим затримується рух тролейбусів №5 по вул. Сирецькій.

На місце аварії направлено відповідальну службу міста.

Рух тролейбусів №5 організовано до проспекту Свободи.

До слова, в мережу потрапили фото жахливого стану опор Південного мосту в Києві. Опора без захисного шару бетону. Тож, кияни побоюються, що міст може зруйнуватися.

У «Київавтодорі» заявили, що основні конструкції споруд Південного мостового переходу через р. Дніпро перебувають у задовільному стані й не створюють загрози для транспортних засобів і пішоходів. «Київавтодор» також повідомив, що капітальний ремонт опор мосту, ригелів, який передбачає і заміну деформаційних швів розпочався у серпні 2021 року, продовжується і в 2022 році.

Нагадаємо, 12 грудня на бульварі Тараса Шевченка, 1-3 сталося пошкодження водопровідної мережі діаметром 80 мм на проїжджій частині з провалом. До ранку 13 грудня пошкодження водопроводу було ліквідовано.

Але 16 грудня вранці стало відомо, що на бульварі Шевченка в центрі Києва через повторний ризик обвалу покриття обмежено рух транспорту. У зв’язку аварійно-ремонтними роботами було змінено рух тролейбусів №5, 7, 8, 17.

17 грудня ремонтні бригади відновили асфальтне покриття на бульварі Тараса Шевченка в центрі Києва.