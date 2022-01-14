  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві через провалля на дорозі затримуються тролейбуси

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рух тролейбусів затримується через аварію&nbsp; - У Києві через провалля на дорозі затримуються тролейбуси
    Рух тролейбусів затримується через аварію 
    фото: glavcom.ua

    Рух тролейбусів №5 організовано до проспекту Свободи

    На вулиці Сирецькій у Києві на розворотному кільці провалився асфальт. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс».

    У зв’язку з цим затримується рух тролейбусів №5 по вул. Сирецькій.

    На місце аварії направлено відповідальну службу міста.

    Рух тролейбусів №5 організовано до проспекту Свободи.

    До слова, в мережу потрапили фото жахливого стану опор Південного мосту в Києві. Опора без захисного шару бетону. Тож, кияни побоюються, що міст може зруйнуватися.

    У «Київавтодорі» заявили, що основні конструкції споруд Південного мостового переходу через р. Дніпро перебувають у задовільному стані й не створюють загрози для транспортних засобів і пішоходів. «Київавтодор» також повідомив, що капітальний ремонт опор мосту, ригелів, який передбачає і заміну деформаційних швів розпочався у серпні 2021 року, продовжується і в 2022 році.

    Нагадаємо, 12 грудня на бульварі Тараса Шевченка, 1-3 сталося пошкодження водопровідної мережі діаметром 80 мм на проїжджій частині з провалом. До ранку 13 грудня пошкодження водопроводу було ліквідовано.

    Але 16 грудня вранці стало відомо, що на бульварі Шевченка в центрі Києва через повторний ризик обвалу покриття обмежено рух транспорту. У зв’язку аварійно-ремонтними роботами було змінено рух тролейбусів №5, 7, 8, 17.

    17 грудня ремонтні бригади відновили асфальтне покриття на бульварі Тараса Шевченка в центрі Києва.

    Читайте також: У Києві 30% трубопроводів на межі катастрофи. Де чекати на нові провалля?
    Теги: Київ громадський транспорт дороги Київпастранс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві через провалля на дорозі затримуються тролейбуси