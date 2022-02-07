Російський банк продає у Києві багатоповерхівку з мешканцями: деталі скандалу

Об’єкт виставлений на продаж за $2,3 млн

У Києві продається багатоквартирний житловий будинок із жителями за адресою Оболонський проспект, 34-В. На продаж будинок виставив Промінвестбанк, який є російським банком. Про це написав адвокат Олексій Шевчук у Facebook.

«Роками ігнорують людей, а сьогодні Промінвестбанк, який є філією країни-агресора, бо там засновники з РФ, вирішив продати будинок з людьми», – написав він.

Об’єкт виставлений на продаж за $2,3 млн. Зазначимо, що зазначений будинок – гуртожиток банку.

Як пише «Сьогодні», Промінвестбанк отримав будинок у власність шляхом незаконного відчуження щодо комунальної власності. Наразі мешканці будинку не можуть оформити документи на майно та сплачують комунальні платежі за п'ятикратним тарифом.

ПАТ «Промінвестбанк» засновано 1992 року. У 2008 році власником Промінвестбанку став російський Внєшекономбанк (ВЕБ), який має 99,7726% його акцій. Свої інвестиції у розвиток українського банку ВЕБ оцінює у $2,7 млрд. Останнім часом Промінвестбанк планомірно згортав свою банківську діяльність. Так, у 2019 році фінустанова скоротила мережу відділень з 56 до одного, закрила поточні рахунки ФОП, припинила співпрацю з Mastercard. За даними Нацбанку, станом на 1 жовтня 2019 року за розміром загальних активів (37,661 млрд грн) Промінвестбанк займав 12-е місце серед 76 банків, що на той момент працювали. При цьому у червні 2019 року ВЕБ подав до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольму позов проти України. Причиною такого кроку стали санкції проти Промінвестбанку.

Нагадаємо, у березні 2017 року на виконання рішення Ради нацбезпеки та оборони та указу президента Національний банк України ввів санкції проти «дочок» російських банків з державним капіталом. Серед них був і Промінвестбанк. 2018 року Апеляційний суд Києва наклав арешт на акції цих «дочок». Їм заборонили проводити ліквідацію або реорганізацію юрособи, а також будь-які дії, спрямовані на відчуження рухомого та нерухомого майна.

До слова, Європейський регулятор просить банки підготуватися до відключення Росії від Swift.