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    Російський банк продає у Києві багатоповерхівку з мешканцями: деталі скандалу

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    Наразі мешканці будинку сплачують комунальні платежі за п&rsquo;ятикратним тарифом - Російський банк продає у Києві багатоповерхівку з мешканцями: деталі скандалу

    Наразі мешканці будинку сплачують комунальні платежі за п’ятикратним тарифом

    фото: Олексій Шевчук

    Об’єкт виставлений на продаж за $2,3 млн

    У Києві продається багатоквартирний житловий будинок із жителями за адресою Оболонський проспект, 34-В. На продаж будинок виставив Промінвестбанк, який є російським банком. Про це написав адвокат Олексій Шевчук у Facebook.

    «Роками ігнорують людей, а сьогодні Промінвестбанк, який є філією країни-агресора, бо там засновники з РФ, вирішив продати будинок з людьми», – написав він.

    Об’єкт виставлений на продаж за $2,3 млн. Зазначимо, що зазначений будинок – гуртожиток банку.

    Як пише «Сьогодні», Промінвестбанк отримав будинок у власність шляхом незаконного відчуження щодо комунальної власності. Наразі мешканці будинку не можуть оформити документи на майно та сплачують комунальні платежі за п'ятикратним тарифом.

    ПАТ «Промінвестбанк» засновано 1992 року. У 2008 році власником Промінвестбанку став російський Внєшекономбанк (ВЕБ), який має 99,7726% його акцій. Свої інвестиції у розвиток українського банку ВЕБ оцінює у $2,7 млрд. Останнім часом Промінвестбанк планомірно згортав свою банківську діяльність. Так, у 2019 році фінустанова скоротила мережу відділень з 56 до одного, закрила поточні рахунки ФОП, припинила співпрацю з Mastercard. За даними Нацбанку, станом на 1 жовтня 2019 року за розміром загальних активів (37,661 млрд грн) Промінвестбанк займав 12-е місце серед 76 банків, що на той момент працювали.

    При цьому у червні 2019 року ВЕБ подав до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольму позов проти України. Причиною такого кроку стали санкції проти Промінвестбанку.


    Нагадаємо, у березні 2017 року на виконання рішення Ради нацбезпеки та оборони та указу президента Національний банк України ввів санкції проти «дочок» російських банків з державним капіталом. Серед них був і Промінвестбанк. 2018 року Апеляційний суд Києва наклав арешт на акції цих «дочок». Їм заборонили проводити ліквідацію або реорганізацію юрособи, а також будь-які дії, спрямовані на відчуження рухомого та нерухомого майна.

    До слова, Європейський регулятор просить банки підготуватися до відключення Росії від Swift.

    Теги: Київ Національний банк санкції інвестиції банк адвокат документи Олексій Шевчук будинок майно
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    Російський банк продає у Києві багатоповерхівку з мешканцями: деталі скандалу