Два елітні таксі потрапили в аварію у центрі Києва (фото)

Зіткнулися легковики Toyota та Kia від Uklon Businnes

У Kia була розбита права задня частина корпусу, а в Toyota – ліва передня частина

У Голосіївському районі столиці в аварію потрапили два таксі бізнес-класу. Про це повідомляє телеграм dtp.kiev.ua.

Як зазначається у повідомленні, зіткнулися легковики Toyota та Kia від Uklon Businnes.

Toyota рухалася у середній смузі та її водій планував перелаштуватися на поворот праворуч. Керманич розповів, що корективи у його плани внесла маршрутка. Мовляв, вона раптово виїхала від зупинки та підрізала його. Тому водій різко звернув на ліву смугу, де врізався в інше таксі цієї ж компанії.

Як наслідок, у Kia була розбита права задня частина корпусу, а в Toyota – ліва передня частина. Маршрутне таксі в цій аварії не постраждало.

Згодом на місце прибули правоохоронці. Вони склали протокол за порушення правил дорожнього руху на водія Toyota.

Також приїхали евакуатори, які забрали пошкоджені автомобілі. Від медичної допомоги водії відмовились, оскільки практично не постраждали.

Нагадаємо, 6 лютого в селищі Гостомель по вулиці Свято-Покровська невідомий чоловік керуючи автомобілем марки Volkswagen спричинив дорожньо-транспортну пригоду, пошкодивши близько шести автомобілів, та зник у невідомому напрямку.

Нагадаємо, на виїзді з міста Бориспіль, сталося серйозне лобове зіткнення двох автівок. Також на 21 км автодороги Київ–Ковель сталася аварія за участю маршрутки та вантажівки Volvo.