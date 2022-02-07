Столичні інспектори склали близько 300 протоколів за порушення правил благоустрою

Близько 450 приписів стосувалися несвоєчасного прибирання сміття

У січні інспекція внесла близько 3400 приписів та склала майже 300 протоколів на порушників правил благоустрою. Найбільше столичні інспектори виявляли порушень щодо несвоєчасного прибирання снігу, сміття та роботи МАФів. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

«У січні маємо багато святкових днів, коли можна відпочити, але погода диктує свої правила. При значних снігопадах інспектори благоустрою працюють нон-стоп – контролюють прибирання балансових територій від снігу і на вихідних, і навіть о 6 ранку. Важливо, щоб жителі мали змогу безпечно пересуватись дорогами столиці. Якщо говорити саме про несвоєчасне прибирання снігу, то в перший місяць року інспектори внесли близько 2400 приписів та склали понад 230 протоколів», – прокоментував директор Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.

Він додав, що відповідно до Правил благоустрою міста Києва , за утримання прилеглої території у належному санітарно-технічному стані відповідає балансоутримувач – підприємство, установа або організація незалежно від форми власності. Виявивши порушення, інспектори вносять приписи та складають на відповідальних протоколи за ст. 152 КУпАП, сума штрафу – до 1700 грн.

Хоч головна увага була прикута до усунення наслідків негоди, інспектори продовжували виконувати свою щоденну роботу. Так, щодо розміщення МАФів інспекція з благоустрою внесла близько 450 приписів, за несвоєчасне прибирання сміття – понад 80 приписів.

Нагадаємо, за минулий рік у Києві стягнено 4 млн грн штрафів за неприбрані території. Раніше повідомлялося, що за три місяці осені столичні інспектори благоустрою внесли близько 9,5 тисячі приписів та склали понад 2 тисячі адміністративних протоколів.



