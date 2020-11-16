Мешканець Київщини привласнив квартиру померлої людини в центрі столиці

Шахрай заволодів квартирою по вулиці В. Чорновола вартістю понад 1 млн грн

Київська місцева прокуратура № 10 повідомила про підозру уродженцю Київської області за фактом шахрайського заволодіння квартирою у центрі столиці.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний, використавши паспорт громадянина України, виданий на чуже ім’я, а також підроблений договір дарування, заволодів квартирою по вулиці В. Чорновола, що належала померлій особі.

У подальшому з метою отримання прибутку від продажу одержаного в шахрайський спосіб майна вказану квартиру на підставі підроблених документів підозрюваний відчужив на користь третіх осіб, чим завдав шкоду територіальній громаді Києва, яка має право на визнання спадщини відумерлою, на загальну суму понад 1 млн грн.

За результатами розслідування вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

З метою збереження речового доказу у кримінальному провадженні на вказану квартиру накладено арешт.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.