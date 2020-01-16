Пожежа в Одесі: суд відправив під нічний домашній арешт завідувача господарством коледжу



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Суддя прийняв рішення відправити підозрювану під нічний домашній арешт з 22:00 до 6:00

Київський районний суд Одеси відправив під нічний домашній арешт завідувача господарством Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Тетяну Хомич, під час пожежі в якому загинуло 16 осіб.

Таке рішення прийняв суд у середу, 15 січня.

Прокуратура просила суд обрати запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з 19:00 до 6:00.

Адвокати, у свою чергу, заявили, що, в разі відновлення їх підзахисної на посаді на роботі вона не встигне повернутися додому до цього часу.

Суддя прийняв рішення відправити підозрювану під нічний домашній арешт з 22:00 до 6:00.

За версією правоохоронців, завідувач господарством як відповідальна особа за дотримання правил протипожежної безпеки та протипожежного стану приміщень коледжу, не прийняла заходів щодо фактичного усунення наявних порушень і не забезпечила можливість безперешкодної евакуації учнів і персоналу в день трагедії.

Нагадаємо, 13 січня прокуратура повідомила завідувачу господарством одеського коледжу про підозру у службовій недбалості.

Нагадаємо, урядова комісія з розслідування пожежі в одеському коледжі назвала причину трагедії, що забрала життя 16 людей. Основною версією виникнення пожежі в коледжі Одеси вважається займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі будівлі.

Раніше було опубліковано список загиблих в результаті пожежі в Одесі.

Суд відправив цілодобовий під домашній арешт директора згорілого одеського коледжу. Директора підозрюють у службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.

Зазначимо, що після пожежі керівництво ДСНС області звільнили.