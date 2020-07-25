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    Суспільство

    Віце-прем’єр Резніков одружився з популярною ведучою каналу ICTV

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    <p>Олексій Резніков одружився з телеведучою&nbsp;Юлією Зорій</p> - Віце-прем’єр Резніков одружився з популярною ведучою каналу ICTV

    Олексій Резніков одружився з телеведучою Юлією Зорій

    Фото ICTV

    «Шлюб ми реєстрували в Центрі надання адміністративних послуг в пункті пропуску «Каланчак», – Резніков

    Сьогодні, 25 липня одружилися 54-річний віце-прем’єр-міністр України, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков та ведуча програми «Ранок у великому місті» на телеканалі ICTV Юлія Зорій. Про це повідомила пресслужба телеканала.

    Пара оголосила про заручини в лютому 2020 року, дату шлюбу довелося переносити через поширення коронавірусної інфекції Covid-19.

    Ведуча розповіла, що зміщення дати весілля їх не засмутило.

    «Шлюб ми реєстрували в Центрі надання адміністративних послуг у пункті пропуску «Каланчак» на адміністративній межі Криму з Херсонською областю. Саме там ми вирішили провести найважливішу для нас подію, аби показати, що будь-який українець може зробити те саме. Ми хотіли все перевірити на собі і цим бути корисними для інших», – повідомив віце-прем’єр.

    116131181_3597870980235377_222462407499804487_nФото: Соня Кошкина/Facebook

    За інформацією телеканала, на церемонії були присутні тільки свідки, брат Олексія Резнікова, сестра Юлії Зорій і «двоє зіркових гостей». Святкування з великою кількістю гостей перенесли через епідемічну ситуацію.

    міністр шлюб весілля Олексій Резніков
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