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    У Києві на Осокорках поліція затримала «охорону» незаконного будівництва

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    Поліція затримала Тітушок, які вдавали охорону незаконного будівництва - У Києві на Осокорках поліція затримала «охорону» незаконного будівництва
    Фото: Укрінформ
    Поліція затримала Тітушок, які вдавали охорону незаконного будівництва

    Тітушки нібито пов'язані з окупованими територіями на Донбасі

    Правоохоронці затримали «охорону» незаконного будівництва у Києві на масиві Осокорки. Про це повідомляє «Укрінформ».

    «У них виявили бойові гранати, коктейлі молитва, щити»,  - йдеться у повідомлені. На місці проводяться слідчі дії. 

    Як повідомлялось раніше у ЗМІ, забудовник, для охорони території будівництва найняв тітушок, які нібито пов`язані з так званими «ЛНР» і «ДНР».

    Нагадаємо, жителі київського масиву Осокорки сьогодні, 22 вересня, проводять акцію проти забудови банком «Аркада» території поблизу трьох озер - Небреж, Тягло і Мартишів. Натомість активісти виступають за створення на цьому місці ландшафтного парку.

     

    ЛНР активісти поліція
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