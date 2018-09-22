У Києві на Осокорках поліція затримала «охорону» незаконного будівництва



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Фото: Укрінформ Поліція затримала Тітушок, які вдавали охорону незаконного будівництва

Тітушки нібито пов'язані з окупованими територіями на Донбасі

Правоохоронці затримали «охорону» незаконного будівництва у Києві на масиві Осокорки. Про це повідомляє «Укрінформ».

«У них виявили бойові гранати, коктейлі молитва, щити», - йдеться у повідомлені. На місці проводяться слідчі дії.

Як повідомлялось раніше у ЗМІ, забудовник, для охорони території будівництва найняв тітушок, які нібито пов`язані з так званими «ЛНР» і «ДНР».

Нагадаємо, жителі київського масиву Осокорки сьогодні, 22 вересня, проводять акцію проти забудови банком «Аркада» території поблизу трьох озер - Небреж, Тягло і Мартишів. Натомість активісти виступають за створення на цьому місці ландшафтного парку.