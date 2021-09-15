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    У Києві на перетині двох вулиць з’явиться нова площа

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    У межах цього об&rsquo;єкту знаходяться вихід зі станції метро &laquo;Кловська&raquo; - У Києві на перетині двох вулиць з’явиться нова площа
    У межах цього об’єкту знаходяться вихід зі станції метро «Кловська»
    Фото: wikipedia

    У давні часи на цій місцевості протікав Кловський струмок, що впадав у річку Либідь

    У Київській міській раді планують присвоїти площі у Печерському районі назву «Кловська площа», повідомляє пресслужба Київради.

    Вона розташована на перетині вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова.

    «Такий проєкт рішення підтримали сьогодні, 15 вересня, на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків», – йдеться у повідомленні.

    У Київраді розповіли, що у межах цього об’єкту знаходяться, зокрема, вихід зі станції метро «Кловська», пам’ятний знак жертвам тероризму, а також впорядкований громадський простір.

    Назва місцевості походить від слова «клов» – вода, волога. У давні часи тут протікав Кловський струмок, що впадав у річку Либідь.

    Як раніше повідомлялося, київська влада у Подільському районі столиці планує створити новий сквер по вулиці Боричів тік.

    Теги: Київ метро самоврядування влада
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    У Києві на перетині двох вулиць з’явиться нова площа