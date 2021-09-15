«Укрзалізниця» запускає новий регіональний потяг з Києва

Зі столиці потяг вирушатиме з 5 жовтня по вівторках, п’ятницях та неділях

Потяг курсуватиме через 21 станцію

«Укрзалізниця» з 5 жовтня запускає регіональний поїзд №795/796 Київ – Гайворон (Кіровоградська область). Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Зазначається, що з Києва потяг вирушатиме з 5 жовтня по вівторках, п’ятницях та неділях о 14:41, прибуватиме до Гайворона о 00:11.

З Гайворона він курсуватиме з 6 жовтня по понеділках, середах і суботах о 01:10, прибуватиме до Києва о 10:52.

Проходитиме через станції Козятин-1, Вінниця, Гуменне, Вороновиця, Фердинандівка, Війтівці, Немирів, Сажки, Кароліна, Самчинці, Семенки, Ситківці, Криштопівка, Гайсин, Зятківці, Антонівка, Дукля, Орлик, Генрихівка, Джулинка та Ставки.

Нагадаємо, із 4 вересня «Укрзалізниця» відновила рух потягів Київ–Авдіївка.

Також, «Укрзалізниця» нагадала про можливість купувати квитки зі знижкою.