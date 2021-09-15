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    «Укрзалізниця» запускає новий регіональний потяг з Києва

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    Зі столиці потяг вирушатиме з 5 жовтня по вівторках, п&rsquo;ятницях та неділях - «Укрзалізниця» запускає новий регіональний потяг з Києва
    Зі столиці потяг вирушатиме з 5 жовтня по вівторках, п’ятницях та неділях
    Фото з відкритих джерел

    Потяг курсуватиме через 21 станцію

    «Укрзалізниця» з 5 жовтня запускає регіональний поїзд №795/796 Київ – Гайворон (Кіровоградська область). Про це повідомляє пресслужба перевізника.

    Зазначається, що з Києва потяг вирушатиме з 5 жовтня по вівторках, п’ятницях та неділях о 14:41, прибуватиме до Гайворона о 00:11.

    З Гайворона він курсуватиме з 6 жовтня по понеділках, середах і суботах о 01:10, прибуватиме до Києва о 10:52.

    Проходитиме через станції Козятин-1, Вінниця, Гуменне, Вороновиця, Фердинандівка, Війтівці, Немирів, Сажки, Кароліна, Самчинці, Семенки, Ситківці, Криштопівка, Гайсин, Зятківці, Антонівка, Дукля, Орлик, Генрихівка, Джулинка та Ставки.

    Нагадаємо, із 4 вересня «Укрзалізниця» відновила рух потягів Київ–Авдіївка.

    Також, «Укрзалізниця» нагадала про можливість купувати квитки зі знижкою.

    Теги: Київ Укрзалізниця потяг
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    «Укрзалізниця» запускає новий регіональний потяг з Києва