Вісім скверів і парк: у столиці з'являться нові зелені зони

Передбачено створення зелених просторів на міських локаціях у семи районах столиці

Нові зелені зони з`являться у кількох районах Києва: в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському.

Такий проєкт рішення підтримали сьогодні, 15 вересня, на засіданні постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин.

За словами депутата Київської міської ради, голови постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Михайла Терентьєва, за ініціативи Київського міського голови Віталія Кличка продовжується створення нових зелених просторів, адже необхідно облаштовувати сквери та парки у столиці, щоб забезпечити комфортні умови для дозвілля киян та гостей міста.

«Наразі одним з основних завдань міської влади є збереження статусу зеленої столиці. У місті створюються сквери та парки, а також сучасні міські простори для відпочинку. Земельні ділянки з зеленими зонами, які раніше не мали належного догляду, надаються у постійне користування КО «Київзеленбуд» та районним комунальним підприємствам по утриманню зелених насаджень з метою благоустрою та своєчасного догляду за територією», – зазначив Михайло Терентьєв.

Зокрема, передбачено створення тринадцяти зелених просторів на міських локаціях:

Голосіївський район:

вул. Плещеєва, 33 (сквер)

вул. Академіка Писаржевського, 8, 8-а, та вул. Іртишська, 20 (сквер);

Деснянський район:

вул. Теодора Драйзера, 4-а, 6-а, 2-б;

Дніпровський район:

бульвар Ярослава Гашека, 6-8 (сквер),

вул. Празька (сквер),

парк «Вербовий гай» на Дніпровській набережній,

вул. Івана Миколайчука, 6-а (сквер);

Оболонський район:

вул. Вишгородська, 10-12,

перетин вул. Вишгородської та вул. Резервної;

Святошинський район:

бульвар Академіка Вернадського, 63-а, 71-а (сквер);

Солом’янський район:

вул. Преображенська, 22/9 (сквер),

просп. Повітрофлотський, 43 (сквер);

Шевченківський район:

вул. Златоустівська, 53.

Також, нова зелена зона може з'явитися у Києві на вулиці Волгоградській, 8-а, що у Солом’янському районі.

Як раніше повідомлялося, у Святошинському районі тривають ремонтні роботи з капітального ремонту скверу по вулиці Чорнобильській, 12.