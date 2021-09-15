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    Вісім скверів і парк: у столиці з'являться нові зелені зони

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    Вісім скверів і парк: у столиці з'являться нові зелені зони
    Фото: vechirniy.kyiv.ua

    Передбачено створення зелених просторів на міських локаціях у семи районах столиці

    Нові зелені зони з`являться у кількох районах Києва: в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському.

    Такий проєкт рішення підтримали сьогодні, 15 вересня, на засіданні постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин.

    За словами депутата Київської міської ради, голови постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Михайла Терентьєва, за ініціативи Київського міського голови Віталія Кличка продовжується створення нових зелених просторів, адже необхідно облаштовувати сквери та парки у столиці, щоб забезпечити комфортні умови для дозвілля киян та гостей міста.

    «Наразі одним з основних завдань міської влади є збереження статусу зеленої столиці. У місті створюються сквери та парки, а також сучасні міські простори для відпочинку. Земельні ділянки з зеленими зонами, які раніше не мали належного догляду, надаються у постійне користування КО «Київзеленбуд» та районним комунальним підприємствам по утриманню зелених насаджень з метою благоустрою та своєчасного догляду за територією», – зазначив Михайло Терентьєв.

    Зокрема, передбачено створення тринадцяти зелених просторів на міських локаціях:

    Голосіївський район:

    • вул. Плещеєва, 33 (сквер)
    • вул. Академіка Писаржевського, 8, 8-а, та вул. Іртишська, 20 (сквер);

    Деснянський район:

    • вул. Теодора Драйзера, 4-а, 6-а, 2-б;

    Дніпровський район:

    • бульвар Ярослава Гашека, 6-8 (сквер),
    • вул. Празька (сквер),
    • парк «Вербовий гай» на Дніпровській набережній,
    • вул. Івана Миколайчука, 6-а (сквер);

    Оболонський район:

    • вул. Вишгородська, 10-12,
    • перетин вул. Вишгородської та вул. Резервної;

    Святошинський район:

    • бульвар Академіка Вернадського, 63-а, 71-а (сквер);

    Солом’янський район:

    • вул. Преображенська, 22/9 (сквер),
    • просп. Повітрофлотський, 43 (сквер);

    Шевченківський район:

    • вул. Златоустівська, 53.

    Також, нова зелена зона може з'явитися у Києві на вулиці Волгоградській, 8-а, що у Солом’янському районі.

    Як раніше повідомлялося, у Святошинському районі тривають ремонтні роботи з капітального ремонту скверу по вулиці Чорнобильській, 12.

    Теги: Київ Київзеленбуд парк
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    Вісім скверів і парк: у столиці з'являться нові зелені зони