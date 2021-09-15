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    У Києві на орендованій посольством РФ землі з’явиться парк на честь Голди Меїр

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    Місце потребує належного благоустрою та подальшого збереження саме як зелена зона - У Києві на орендованій посольством РФ землі з’явиться парк на честь Голди Меїр
    Місце потребує належного благоустрою та подальшого збереження саме як зелена зона
    Фото: wikimapia.org

    Голда Меїр прославилася на весь світ як прем’єр-міністерка Ізраїлю

    Київська влада у Подільському районі столиці планує створити новий сквер по вулиці Боричів тік, 17, 19, 21. Такий проєкт рішення підтримали на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики.

    У 1998 році ділянка була надана Посольству Російської Федерації в оренду на 49 років для будівництва та обслуговування будинку консульства, але договір був розірваний. За словами депутата Київської міської ради, члена постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Дмитра Білоцерковця, місце потребує належного благоустрою та подальшого збереження саме як зелена зона.

    Голда Меїр

    Голда Меїр

    «У Київській міській раді було прийнято рішення розірвати договір оренди земельної ділянки. Після створення скверу буде направлено звернення про присвоєння йому імені Голди Меїр – киянки, яка прославилася на весь світ як прем’єр-міністерка Ізраїлю», – зазначив Дмитро Білоцерковець.

    Голда Меїр (1898-1978) стала однією з найбільш визначних політичних діячів Ізраїлю: однієї з фундаторок цієї держави, яка впродовж п’яти років успішно очолювала її уряд, обравши шлях процвітання країни та її громадян.


    Також, нова зелена зона може з'явитися у Києві на вулиці Волгоградській, 8-а, що у Солом’янському районі.

    Як раніше повідомлялося, у Святошинському районі тривають ремонтні роботи з капітального ремонту скверу по вулиці Чорнобильській, 12.

    Теги: Київ Київрада Дмитро Білоцерковець парк влада
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    У Києві на орендованій посольством РФ землі з’явиться парк на честь Голди Меїр