У Києві на Позняках загорівся будинок: очевидці говорять про вибухи
Рятувальники ДСНС вже прибули на місце інциденту
У Києві на Позняках спалахнув приватний житловий будинок. За словами очевидців, на місці інциденту також чути вибухи. Про це інформує «Київ Оперативний».
«Серйозна пожежа на Позняках. Попередньо, в районі вулиці Зовнішньої палає приватний будинок. Місцеві кажуть, що чули також якісь вибухи», – йдеться в повідомленні.
Рятувальники ДСНС вже прибули на місце.
Чи постраждав хтось внаслідок пожежі та вибухів, поки що невідомо.
«За адресою вулиця Григоренка, 12-А горить приватний житловий будинок. Площа становить 100 кв.м. Що стосується вибухів, про які повідомляють в соцмережах, не виключено, що можуть вибухати, наприклад, газові балони», – розповіли представники столичної ДСНС у коментарі «Сегодня».