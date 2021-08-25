У Києві на Позняках загорівся будинок: очевидці говорять про вибухи

Рятувальники ДСНС вже прибули на місце інциденту

У Києві на Позняках спалахнув приватний житловий будинок. За словами очевидців, на місці інциденту також чути вибухи. Про це інформує «Київ Оперативний».

«Серйозна пожежа на Позняках. Попередньо, в районі вулиці Зовнішньої палає приватний будинок. Місцеві кажуть, що чули також якісь вибухи», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники ДСНС вже прибули на місце.

Чи постраждав хтось внаслідок пожежі та вибухів, поки що невідомо.

«За адресою вулиця Григоренка, 12-А горить приватний житловий будинок. Площа становить 100 кв.м. Що стосується вибухів, про які повідомляють в соцмережах, не виключено, що можуть вибухати, наприклад, газові балони», – розповіли представники столичної ДСНС у коментарі «Сегодня».