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    У Києві на Позняках загорівся будинок: очевидці говорять про вибухи

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    У спальному районі Києва загорівся будинок - У Києві на Позняках загорівся будинок: очевидці говорять про вибухи
    У спальному районі Києва загорівся будинок
    Фото: Київ Оперативний

    Рятувальники ДСНС вже прибули на місце інциденту

    У Києві на Позняках спалахнув приватний житловий будинок. За словами очевидців, на місці інциденту також чути вибухи. Про це інформує «Київ Оперативний».

    «Серйозна пожежа на Позняках. Попередньо, в районі вулиці Зовнішньої палає приватний будинок. Місцеві кажуть, що чули також якісь вибухи», – йдеться в повідомленні.

    Рятувальники ДСНС вже прибули на місце.

    Чи постраждав хтось внаслідок пожежі та вибухів, поки що невідомо.

    «За адресою вулиця Григоренка, 12-А горить приватний житловий будинок. Площа становить 100 кв.м. Що стосується вибухів, про які повідомляють в соцмережах, не виключено, що можуть вибухати, наприклад, газові балони», – розповіли представники столичної ДСНС у коментарі «Сегодня».

    Теги: ДСНС рятувальники будинок
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    У Києві на Позняках загорівся будинок: очевидці говорять про вибухи