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Хвиля «замінувань» в Україні: людей евакуюють із вокзалів. Оновлюється

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 14:35 glavcom.ua
Хвиля «замінувань» в Україні: людей евакуюють із вокзалів. Оновлюється
Фахівці-вибухотехніки сьогодні мають ще більше роботи
фото з відкритих джерел

Кілька обласних центрів отримали схожі сигнали про можливі провокації

Україною 4 серпня прокотилася хвиля повідомлень про замінування. Після Рівного та Тернополя схожу інформацію про вибухівку отримали Вінниця, Хмельницький та Кропивницький

Наразі у цих містах також розшукують ймовірну вибухівку. Людей евакуювали. 

Станом на 14.30 на вокзалах та прилеглих територіях у Рівному вибухівки не виявили. Вулицю Сагайдачного ще обстежують.

О 14.20 надійшло повідомлення про замінування кількох об’єктів у Черкасах: залізничного вокзалу, автовокзалу та пошти, що на вулиці Хоменка.

«Вибухотехніки із кінологами обстежують приміщення, із яких евакуювали громадян, та прилеглі території», – прокоментували у поліції, пише «Суспільне». 

Як стало відомо, станом на 14.15 на автовокзалі у Рівному, а також на прилеглій території, вибухівки не виявили. Про це повідомили у Нацполіції.

У Вінниці правоохоронці перевіряють інформацію про замінування інфраструктурних об'єктів. На місцях працюють спецслужби, вибухотехніки, проводять перевірку,  у пресслужбі Нацполіції, пише «Суспільне».

Як повідомляє Вінницька міська рада, наразі тимчасово призупинено рух громадського та приватного транспорту на ділянці проспекту Коцюбинського (біля Центрального ринку) та поблизу площі Привокзальної.

Хвиля «замінувань» в Україні: людей евакуюють із вокзалів. Оновлюється фото 1

 У Хмельницькому, за даними місцевих ЗМІ, надійшла інформація про три замінуванняу місті: автовокзал, овочевий ринок та залізничний вокзал.

У Кропивницькому є повідомлення, що на Центральному ринку закладено вибухівку.

Нагадаємо, у Рівному спецслужби 4 серпня отримали повідомлення про нібито замінування кількох об’єктів. 

Інформацію про замінування отримали й у Тернополі, її вже перевірили і спростували

Теги: Вінниця ЗМІ Тернопіль Хмельницький Кропивницкий Черкаси

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