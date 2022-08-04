Хвиля «замінувань» в Україні: людей евакуюють із вокзалів. Оновлюється
Кілька обласних центрів отримали схожі сигнали про можливі провокації
Україною 4 серпня прокотилася хвиля повідомлень про замінування. Після Рівного та Тернополя схожу інформацію про вибухівку отримали Вінниця, Хмельницький та Кропивницький.
Наразі у цих містах також розшукують ймовірну вибухівку. Людей евакуювали.
Станом на 14.30 на вокзалах та прилеглих територіях у Рівному вибухівки не виявили. Вулицю Сагайдачного ще обстежують.
О 14.20 надійшло повідомлення про замінування кількох об’єктів у Черкасах: залізничного вокзалу, автовокзалу та пошти, що на вулиці Хоменка.
«Вибухотехніки із кінологами обстежують приміщення, із яких евакуювали громадян, та прилеглі території», – прокоментували у поліції, пише «Суспільне».
Як стало відомо, станом на 14.15 на автовокзалі у Рівному, а також на прилеглій території, вибухівки не виявили. Про це повідомили у Нацполіції.
У Вінниці правоохоронці перевіряють інформацію про замінування інфраструктурних об'єктів. На місцях працюють спецслужби, вибухотехніки, проводять перевірку, у пресслужбі Нацполіції, пише «Суспільне».
Як повідомляє Вінницька міська рада, наразі тимчасово призупинено рух громадського та приватного транспорту на ділянці проспекту Коцюбинського (біля Центрального ринку) та поблизу площі Привокзальної.
У Хмельницькому, за даними місцевих ЗМІ, надійшла інформація про три замінуванняу місті: автовокзал, овочевий ринок та залізничний вокзал.
У Кропивницькому є повідомлення, що на Центральному ринку закладено вибухівку.
Нагадаємо, у Рівному спецслужби 4 серпня отримали повідомлення про нібито замінування кількох об’єктів.
Інформацію про замінування отримали й у Тернополі, її вже перевірили і спростували.
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