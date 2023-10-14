У Києві на території ландшафтного парку стався зсув ґрунту

Неподалік від парку рили котлован для будівництва

У Києві на території Солом'янського ландшафтного парку в ніч проти 14 жовтня стався зсув ґрунту, який призвів до часткового пошкодження однієї із пішохідних алей. Комунальні служби працюють на місці для безпеки відвідувачів. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

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Зазначається, що ймовірною причиною зсуву ґрунту є роботи, пов'язані із риттям котловану будівництва за адресою вул. Генерала Шаповала, 1-3 у Солом'янському районі столиці.

Представники забудовника зобов'язалися усунути наслідки пошкоджень пішохідної частини, відновити благоустрій парку в найкоротший термін власним коштом, ідеться у повідомленні.

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Міська влада звернулася до забудовника з вимогою провести розслідування та з'ясувати причини надзвичайної ситуації, а також вжити всіх заходів для недопущення подібних випадків у майбутньому.

У КМДА зазначили, що будівництво не ведеться на безпосередній території парку, проте частково прилягає до зеленої зони.

p>Нагадаємо, у Києві 30 вересня розвалився Дегтярівський міст. Усі встановлені прогони впали.

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