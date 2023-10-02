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У столиці обвалився Дегтярівський міст: правоохоронці відкрили кримінальну справу (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У столиці обвалився Дегтярівський міст: правоохоронці відкрили кримінальну справу (фото)
30 вересня на об’єкті будівництва проводилися роботи з монтажу мостових балок
фото: Офіс Генпрокурора

Будуть призначені експертизи для встановлення причин та обставин обрушення будівельних конструкцій

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом обрушення конструкцій Дегтярівського мосту у Києві. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, 30 вересня на об’єкті будівництва проводилися роботи з монтажу мостових балок. Близько 16:20 при встановленні сьомої балки вона втратила рівновагу, зламалась посередині та впала на сусідню конструкцію.

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«Після цього почалась ланцюгова реакція, що призвела до пошкодження раніше встановлених мостових балок та їх падіння на проїжджу частину. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих», – йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці провели огляд місця події, опитали працівників будівельної компанії, які проводили роботи, та замовника робіт – комунальної корпорації «Київавтодор».

На фото видно, який вигляд мав міст до обвалу, коли на ньому ще тривали ремонтні роботи.

Також будуть призначені експертизи для встановлення причин та обставин обрушення будівельних конструкцій.

Правоохоронці почали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою на об’єкті будівництва шляхопроводу у Шевченківському районі столиці (ч. 2 ст. 272 КК).

Ось такий вигляд він має вже після інциденту 30 вересня.

 

Нагадаємо, у Києві 30 вересня розвалився Дегтярівський міст. Усі встановлені прогони впали.

Теги: Київ розслідування Київавтодор міст

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