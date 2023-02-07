Зсув у Перу поховав під землею десятки людей (відео)

На даний момент загинуло до сорока осіб

На півдні Перу в результаті проливних дощів зійшов зсув, поховавши під собою сотні житлових будинків. За даними Aljazeera, армія Перу направила в регіон вертольоти з гуманітарною допомогою, питну воду і мішки з піском.

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Розташований на березі річки Оконья в провінції Камана, Секоча входить до числа районів департаменту Арекіпа, де спостерігається високий рівень води через сильний дощ. Станом на ранок понеділка Оконья текла зі швидкістю 585,6 м³ на секунду. За попередніми даним, це й стало причиною зсуву гірських порід.

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За різною інформацією, у результаті зсуву загинули від 8 до 40 осіб, ще кілька зникли безвісти. Зокрема, місцеве радіо RPP повідомляє про 40 загиблих і 200 зруйнованих будинків. Кількість жертв ще може зрости, адже пошуково-рятувальні роботи ще тривають.

Нагадаємо, що у понеділок, 6 лютого, на півдні Туреччини та півночі Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8.

Вночі 7 лютого сильний землетрус трапився й у Тайвані.