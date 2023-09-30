У Києві обвалився Дегтярівський міст

Реконструкцію переправи розпочали у червні цього року

У Києві 30 вересня розвалився Дегтярівський міст. Усі встановлені прогони впали. Про це повідомляють у соцмережах.

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У соцмережах публікують фото наслідків обвалу. Інформація про постраждалих не надходила, влада міста також поки що не коментувала подію.

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Також місцеві Telegram-канали показали фото до та після падіння прольотів. Наразі достеменно не відомо, що саме стало причиною обвалу.

У червні цього року розпочалася реконструкція Дегтярівського шляхопроводу. На час ремонту Дегтярівський міст закрили. Очікувалося, що роботи орієнтовно триватимуть до 30 листопада. У рамках реконструкції споруду мають повністю замінити.

Раніше повідомлялося, що у Києві з‘явиться зупинка-сховище, створена за допомогою 3D-принтера. Бетонна суміш для будівництва зупинки-сховища пройшла ретельні випробування на міцність та здатність захистити від уламків.