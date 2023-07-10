Головна Світ Економіка
search button user button menu button

«Буде сейсмічний зсув»: експерти спрогнозували майбутнє банків у США

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Буде сейсмічний зсув»: експерти спрогнозували майбутнє банків у США
У США буде хвиля злиттів і поглинань банкыв
фото: EPA

Банківський сектор США може зіткнутися із найбільшою кризою з 2008 року

Після краху низки великих інвестиційних організацій (Silicon Valley Bank, First Republic Bank та інших) банківський сектор США може зіткнутися з новою хвилею злиття та поглинання середніх капіталізації банків. Про це пише CNBC з посиланням на галузевих аналітиків.

Як зазначає видання CNBC, американський банківський сектор на порозі «великого сейсмічного зсуву». На формування нового етапу фінансової кризи США можуть вплинути ряд факторів. Серед ключових – продовження курсу посилення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою (ФРС), збільшення ключової ставки, боргова криза в сегменті комерційної нерухомості та інші.

За словами аналітика Fitch Кріса Вулфа, половину банків країни в наступне десятиліття, швидше за все, поглинуть конкуренти.

«Деякі з цих банків виживуть, будучи покупцями, а не цілями покупки», – сказав майбутній генеральний директор Lazard Пітер Орзаг, –   З часом ми можемо побачити менше великих регіональних банків».

Підвищення відсоткових ставок може призвести до ще більших збитків операцій із цінними паперами, якими володіють банки. Цей фактор стане передумовою масового зняття вкладниками готівки з рахунків, що загрожує різким скороченням клієнтської бази та зниженням прибутку від основного виду бізнес-діяльності банків (отримання доходів від різниці між кредитними та депозитними ставками).

«Буде потужна хвиля злиттів і поглинань серед невеликих банків, тому що їм потрібно стати більшими», – сказав співпрезидент шести найбільших банків США, який відмовився назвати свою особу, і відверто підтведивши консолідацію галузі. «Ми єдина країна в світі, яка має стільки банків», – додав він.

Раніше президент федерального резервного банку Міннеаполісу Ніл Кашкарі попередив, що проблеми банківського сектору США наближають економіку країни до рецесії. На його думку, банківська система продовжує стикатися з фундаментальними викликами і здатна надалі негативно вплинути на місцеві ринки нерухомості та будівництва.

Читайте також: У США банкротують великі банки: Байден знайшов винних
Теги: США банк бізнес криза президент

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ріші Сунак та Джо Байден
США проти Британії. Конкуренція, яку ми не очікували
6 липня, 13:41
Зважаючи на сировинний характер нашої економіки, темпи її зростання залежать більше від зовнішніх, ніж від внутрішніх факторів
Хто платить найбільше податків в Україні
13 червня, 11:55
США хочуть розширити склад Радбезу ООН
Вашингтон розробляє план реформування Радбезу ООН – WP
13 червня, 03:44
США підготували понад 11 тисяч військових з України
Стало відомо, у скількох країнах проходять підготовку українські воїни
15 червня, 21:23
Обама запевняє, що разом з Меркель не дав Путіну захопити всю Україну
Обама не помітив збройної окупації Криму: Банкова відповіла
23 червня, 19:29
У ЄС буде створено прототип системи захисту від гіперзвукової зброї
Європа знайшла варіант захисту від гіперзвукової зброї Путіна – Daily Telegraph
26 червня, 08:20
Путін пообіцяв своєму білоруському поплічнику дешеву нафту
Путін зробив Лукашенку дорогий презент за порятунок від «Вагнера»
27 червня, 08:59
Батискаф Titan
Катастрофа батискафа «Титан»: знайдені останки загиблих
29 червня, 05:31
Зеленський разом із командирами «Азова» прибули до Львова
Зеленський разом із командирами «Азова» прибули до Львова
8 липня, 22:27

Економіка

«Буде сейсмічний зсув»: експерти спрогнозували майбутнє банків у США
«Буде сейсмічний зсув»: експерти спрогнозували майбутнє банків у США
Австрійська компанія купуватиме російський газ до 2040 року – Financial Times
Австрійська компанія купуватиме російський газ до 2040 року – Financial Times
Росія організовує експорт вкраденої в Україні сільськогосподарської продукції до Китаю
Росія організовує експорт вкраденої в Україні сільськогосподарської продукції до Китаю
Стосується українців: Польща оновила розмір оплати праці
Стосується українців: Польща оновила розмір оплати праці
Продовження «зернової угоди»: президент Туреччини зробив заяву
Продовження «зернової угоди»: президент Туреччини зробив заяву
«Треба почекати». Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії
«Треба почекати». Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Повернення командирів захисників «Азова» вдарило по настроях військ Кремля – ISW
20K
Як пройшли останні хвилини життя пасажирів батискафа «Титан»
13K
Пожежу на АЗС у Києві ліквідовано, постраждали троє чоловіків
11K
Західна розвідка повідомила, де Путін тримає Пригожина
11K
«Настав час відплати». Розвідка оприлюднила інтригуюче відео
9705
Питанням тим, хто хоче обміняти частину території та суверенітет на мир

Новини

У Львові збудовано школу за допомогою 3D-принтера (фото)
Сьогодні, 16:37
Генштаб вказав напрямки, де ЗСУ успішно наступають і закріплюються
Сьогодні, 06:35
Місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 10 липня
Сьогодні, 04:58
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:53
Частину України накриють грози: прогноз погоди на 9 липня
Вчора, 05:45
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту