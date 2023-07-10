«Буде сейсмічний зсув»: експерти спрогнозували майбутнє банків у США

У США буде хвиля злиттів і поглинань банкыв

Банківський сектор США може зіткнутися із найбільшою кризою з 2008 року

Після краху низки великих інвестиційних організацій (Silicon Valley Bank, First Republic Bank та інших) банківський сектор США може зіткнутися з новою хвилею злиття та поглинання середніх капіталізації банків. Про це пише CNBC з посиланням на галузевих аналітиків.

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Як зазначає видання CNBC, американський банківський сектор на порозі «великого сейсмічного зсуву». На формування нового етапу фінансової кризи США можуть вплинути ряд факторів. Серед ключових – продовження курсу посилення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою (ФРС), збільшення ключової ставки, боргова криза в сегменті комерційної нерухомості та інші.

За словами аналітика Fitch Кріса Вулфа, половину банків країни в наступне десятиліття, швидше за все, поглинуть конкуренти.

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«Деякі з цих банків виживуть, будучи покупцями, а не цілями покупки», – сказав майбутній генеральний директор Lazard Пітер Орзаг, – З часом ми можемо побачити менше великих регіональних банків».

Підвищення відсоткових ставок може призвести до ще більших збитків операцій із цінними паперами, якими володіють банки. Цей фактор стане передумовою масового зняття вкладниками готівки з рахунків, що загрожує різким скороченням клієнтської бази та зниженням прибутку від основного виду бізнес-діяльності банків (отримання доходів від різниці між кредитними та депозитними ставками).

«Буде потужна хвиля злиттів і поглинань серед невеликих банків, тому що їм потрібно стати більшими», – сказав співпрезидент шести найбільших банків США, який відмовився назвати свою особу, і відверто підтведивши консолідацію галузі. «Ми єдина країна в світі, яка має стільки банків», – додав він.

Раніше президент федерального резервного банку Міннеаполісу Ніл Кашкарі попередив, що проблеми банківського сектору США наближають економіку країни до рецесії. На його думку, банківська система продовжує стикатися з фундаментальними викликами і здатна надалі негативно вплинути на місцеві ринки нерухомості та будівництва.