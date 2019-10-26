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    У Києві на вихідні автобуси змінять маршрути через ярмарки

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    У Києві на вихідні автобуси змінять маршрути через ярмарки

    Закінчення ярмарків планується о 18:00

    У Києві 26 та 27 жовтня ярмарки змінять маршрути автобусів № 31, 61, 98 і тролейбусів №34.

    Про це повідомляє пресслужба КМДА.

    Зокрема, в суботу, 26 жовтня, буде змінено маршрут тролейбусів № 34 та автобусів № 61, 98.

    А у неділю, 27 жовтня, маршрут автобусів №31 зміниться у зв’язку з проведенням продовольчих ярмарок на вулицях Йорданській, Сержа Лифаря і Татарській.

    А саме, із початку руху до закінчення ярмарків (приблизно о 18:00) рух транспортних засобів відбуватиметься таким чином: 

    • тролейбус № 34 – вул. Північна – просп. Героїв Сталінграда – вул. Маршала Тимошенка – просп. Героїв Сталінграда – просп. Степана Бандери;
    • автобус № 61 – вул. Радунська – вул. Градинська – вул. Сержа Лифаря – просп. Володимира Маяковського – вул. Теодора Драйзера – просп. Генерала Ватутіна – вул. Миколи Кибальчича – б-р Перова – вул. Івана Микитенка (у зворотному напрямку вул. Сулеймана Стальського) – вул. Райдужна – зал. пл. «Троєщина»;
    • автобус № 98 – вул. Радунська – вул. Будищанська – вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – вул. Марини Цвєтаєвої – вул. Миколи Закревського – вул. Сержа Лифаря – вул. Пухівська – ТЕЦ-6;
    • автобус № 31 – від ст. м «Політехнічний інститут» до вул. Отто Шмідта за діючою трасою, далі вул. Отто Шмідта – вул. Нагірна, далі за діючою трасою.

    Нагадаємо, у неділю, 27 жовтня, можливі зміни у роботі столичного метрополітену. Це пов’язано із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок о 17:00) між командами «Динамо» (Київ) та «Карпати» (Львів).

    вихідні Київ ярмарок КМДА
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