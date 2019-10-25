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    У неділю буде обмежено вхід на три станції столичної підземки

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    У неділю буде обмежено вхід на три станції столичної підземки

    Через футбол метрополітен змінить режим роботи

    У неділю, 27 жовтня, можливі зміни у роботі столичного метрополітену.

    Це пов’язано із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок о 17:00) між командами «Динамо» (Київ) та «Карпати» (Львів).

    Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київський метрополітен».

    Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій:

    • «Палац спорту»,
    • «Олімпійська»,
    • «Площа Льва Толстого».

    Нагадаємо, 24 жовтня у роботу київського метрополітену теж було внесено зміни у зв’язку з футбольним матчем на НСК «Олімпійський» між командами «Динамо» (Київ) та «Копенгаген» (Данія).

    Під час матчу працівники поліції та військовослужбовці Національної гвардії України несли службу у посиленому режимі на прилеглій до стадіону території.

    Проте, не обійшлося без інциденту. Коли автобуси везли футбольних вболівальників, то агресивні парубки закидали їх камінням.

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