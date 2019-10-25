У неділю буде обмежено вхід на три станції столичної підземки



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Через футбол метрополітен змінить режим роботи

У неділю, 27 жовтня, можливі зміни у роботі столичного метрополітену.

Це пов’язано із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок о 17:00) між командами «Динамо» (Київ) та «Карпати» (Львів).

Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київський метрополітен».

Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій:

«Палац спорту»,

«Олімпійська»,

«Площа Льва Толстого».

Нагадаємо, 24 жовтня у роботу київського метрополітену теж було внесено зміни у зв’язку з футбольним матчем на НСК «Олімпійський» між командами «Динамо» (Київ) та «Копенгаген» (Данія).

Під час матчу працівники поліції та військовослужбовці Національної гвардії України несли службу у посиленому режимі на прилеглій до стадіону території.

Проте, не обійшлося без інциденту. Коли автобуси везли футбольних вболівальників, то агресивні парубки закидали їх камінням.