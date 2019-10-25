На ремонт Борщагівської лінії трамвая потратять ще майже 100 млн грн



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Тендер виграла компанія з оточення Ріната Ахметова

Комунальне підприємство «Київпастранс» 17 жовтня за результатами тендера уклало угоду з ТОВ «Енергоспецремонт» про реконструкцію та будівництво трамвайної лінії на 98,41 млн грн. Про це повідомляється у системі ProZorroі.

До кінця 2020 року мають виконати 6-й пусковий комплекс ІІ черги будівництва лінії трамвая від вул. Гната Юри до ЗАТ «Кисневий завод» (по вул. Покотила, бул. Кольцова, вул. Симиренка та просп. Відрадному). Гарантійний строк становить десять років.

Вартість договору на 0,1% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 98,48 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «КП Спецавтоматика», причому ніхто не знижував ціну під час аукціону. У квітні-червні 2019 року саме воно отримало згадані аналогічні підряди «Київпастрансу» щодо цієї трамвайної лінії на загальну суму 202,71 млн грн.

Засновницею столичного «Енергоспецремонту» є директор Оксана Мелещенко з Боярки.

Раніше, за даними системи «YouControl», ним володіли Олег і Павло Сухачови, до того – Кирило Гуцол, а до того – Валерія Ущаповська і ТОВ «Імпульс-Т» Григорія та Івана Плачкових. Іван Плачков очолює наглядову раду ПАТ «Київенерго» Ріната Ахметова.

У 2019 році переможець отримав підрядів «Київпастрансу» щодо реставрації фунікулера та реконструкції станції швидкісного трамвая «Площа Перемоги» на 84,26 млн грн, а в 2011 році – підрядів Інституту водних проблем і меліорації НААНУ на 150 тис. грн.

Нагадаємо, 30 вересня було відновлено роботу оновленої Борщагівської гілки швидкісного трамвая.

Як повідомив депутат Київської міської Ради Олександр Пабат, хоча рух швидкісних трамваїв №1 і №3 відновився після майже тримісячного ремонту, але транспортна блокада Борщагівки може відновитися і буде діяти до 2020 і 2022 років.

Джерело: Наші гроші