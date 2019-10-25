Спалах дифтерії: у Києві вакцин достатньо



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На даний час показник вакцинації від дифтерії у Києві становить 77%

Наразі у Києві є 120 тисяч доз вакцини від дифтерії, а також є 8 доз сироватки від дифтерії, які закуплені Міністерством охорони здоров'я.

Про це під час брифінгу повідомив начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги департаменту охорони здоров’я Київської міської держадміністрації Василь Животенюк.

«Що стосується вакцинації, вакцин у Департаменті охорони здоров'я і в підпорядкованих закладах вистачає. Практично на даний час показник вакцинації від дифтерії (у Києві. - Ред.) становить 77%, при контрольному показнику 72%», - сказав чиновник, якого цитує Укрінформ.

За його словами, немає випадків, щоб у якісь місяці не було вакцин.

«На даний час ми маємо сироватку, вона розміщена у дитячій клінічній інфекційній лікарні. Препарат надійшов у серпні, до серпня також була сироватка. Тобто без сироватки ми не були. На даний час є 8 доз. Це закупки Міністерства охорони здоров'я», - розповів Животенюк.

Водночас, завідувачка інфекційним відділенням Олександрівської лікарні Людмила Мінова наголосила, що єдиним засобом профілактики дифтерії на сьогодні є вакцинація. Вакцинацію можливо зробити за місцем проживання, звернувшись до сімейного лікаря.

«На сьогоднішній день за весь рік жодного пацієнта з підозрою на дифтерію до дорослого відділення не поступало. Хочу наголосити, що всі пацієнти, без винятку, з формами гострих захворювань верхніх дихальних шляхів, з ангіною обов'язково проходять тестування на дифтерію», - сказала вона.

Мінова також повідомила, що антидифтерійна сироватка вводиться тільки у важких формах для того, щоб не було ускладнень, важкого перебігу дифтерії і щоб не настала смерть. Легкі форми захворювання лікуються антибіотиками.

Як повідомлялося, у Києві учень ліцею №303 захворів на дифтерію.

Нагадаємо, в Ужгороді зафіксували спалах дифтерії серед студентів-іноземців. 15 людей перебувають в обласній інфекційній лікарні.

23 жовтня для чотирьох інфікованих використали усі наявні в області вісім доз сироватки та очікують поповнення сироватки в області від МОЗу.

Зі свого боку, в Ужгородському нацуніверситеті, студентами якого були інфіковані дифтерією, на трьох факультетах оголосили 10-денний карантин.

Нагадаємо, Україна попросила сироватку в Індії.



