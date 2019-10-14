У Києві націоналісти вирушили на марш до Дня захисника України



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Фото Станіслава Груздєва, Михайла Глуховського, Главком

Акція відбувається під гаслом «Захистимо українську землю!»

Сьогодні в 77-у річницю створення Української Повстанської Армії та з нагоди Дня захисника України в центрі столиці проходить кілька маршів. Про це передає кореспондент Главкома з місця подій.

Зокрема, колони націоналістів та добровольців рушили від бульвару Шевченка, далі йтимуть Хрещатиком до вулиці Інститутської, а потім алеєю Героїв Небесної сотні пройдуть до Банкової.

Нині шикуються Нацкорпус та люди з червоно-чорними прапорами. Як відомо, марш Нацкорпусу запланований на 16 годину. Тут же шикуються УНА-УНСО.

Акція відбувається під гаслом «Захистимо українську землю!». Так націоналісти висловлюють свій протест проти можливої реалізації закону про особливий статус Донбасу, передбаченого погодженою нещодавно в Мінську «формулою Штайнмаєра», та проти торгівлі українськими землями сільськогосподарського призначення.

Як відомо, сьогоднішній день також було проголошено Днем Українського козацтва. Для козаків свято Покрови було найбільшим значущим святом, вони вірили, що свята Покрова охороняє їх, а Пресвяту Богородицю вважали своєю заступницею і покровителькою.

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