День захисника України. Фоторепортаж з Одеси



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У сквері героїв Небесної сотні поклали квіти, а ліцеїсти клялися захищати Україну

Урочисті заходи, присвячені Дню захисника України, пройшли сьогодні в сквері героїв Небесної сотні, що біля будівлі облради і облдержадміністрації на проспекті Шевченка.

Офіційні особи і прості одесити поклали квіти біля каменю, на місці якого зведуть пам'ятник полеглим. Після цього відбувся молебень усіх конфесій за Україну. Присутні вшанували пам'ять українських героїв.

Далі був марш почесної варти, а потім вихованці Військово-морського ліцею склали присягу на вірність Україні. 88 молодих хлопців поклялися «служити і захищати нашу святу землю від ворога». Перший заступник командувача ВМСУ віце-адмірал Олексій Неіжпапа побажав юним воїнам успіхів у навчанні та ратній справі.

Дівчата пов'язали ліцеїстам українські обереги, і хлопці пройшли урочистим маршем перед присутніми.

Джерело: Думская