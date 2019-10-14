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    День захисника України. Фоторепортаж з Одеси

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    День захисника України. Фоторепортаж з Одеси

    У сквері героїв Небесної сотні поклали квіти, а ліцеїсти клялися захищати Україну

    Урочисті заходи, присвячені Дню захисника України, пройшли сьогодні в сквері героїв Небесної сотні, що біля будівлі облради і облдержадміністрації на проспекті Шевченка.

    Офіційні особи і прості одесити поклали квіти біля каменю, на місці якого зведуть пам'ятник полеглим. Після цього відбувся молебень усіх конфесій за Україну. Присутні вшанували пам'ять українських героїв.

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    День захисника України. Фоторепортаж з Одеси
    День захисника України. Фоторепортаж з Одеси
    День захисника України. Фоторепортаж з Одеси
    День захисника України. Фоторепортаж з Одеси
    День захисника України. Фоторепортаж з Одеси
    День захисника України. Фоторепортаж з Одеси
    День захисника України. Фоторепортаж з Одеси
    День захисника України. Фоторепортаж з Одеси
    День захисника України. Фоторепортаж з Одеси
    День захисника України. Фоторепортаж з Одеси
    День захисника України. Фоторепортаж з Одеси
    День захисника України. Фоторепортаж з Одеси
    День захисника України. Фоторепортаж з Одеси
    День захисника України. Фоторепортаж з Одеси
    День захисника України. Фоторепортаж з Одеси
    День захисника України. Фоторепортаж з Одеси
    День захисника України. Фоторепортаж з Одеси
    День захисника України. Фоторепортаж з Одеси
    День захисника України. Фоторепортаж з Одеси
    День захисника України. Фоторепортаж з Одеси
    День захисника України. Фоторепортаж з Одеси

    Далі був марш почесної варти, а потім вихованці Військово-морського ліцею склали присягу на вірність Україні. 88 молодих хлопців поклялися «служити і захищати нашу святу землю від ворога». Перший заступник командувача ВМСУ віце-адмірал Олексій Неіжпапа побажав юним воїнам успіхів у навчанні та ратній справі.

    Дівчата пов'язали ліцеїстам українські обереги, і хлопці пройшли урочистим маршем перед присутніми.

    Джерело: Думская

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