У центрі Вінниці виявили підозрілу коробку: на місце викликали вибухотехніків



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Поліція Вінницької області отримала повідомлення про підозрілу коробку, залишену на майдані героїв Небесної сотні

На місце відразу було викликано вибухотехніків, рух біля знахідки тимчасово обмежили. За словами представників поліції, в коробці попередньо виявлено пляшки з речовиною, схожою на автомобільне мастило, феєрверки та петарди.

Зараз поліцейські вилучають записи з відеокамер спостереження та встановлюють, хто саме залишив на площі ці предмети. Протягом 24 годин правоохоронці мають дати правову оцінку ситуації.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 жовтня відзначається День захисника України, а також день створення УПА, День українського козацтва та Покрова. Цього дня по всій країні заплановані числені вуличні акції, з головними заходами в Києві. Зокрема, в столиці відбудуться відразу кілька протестних акцій проти імплементації Україною т. зв. «формули Штайнмаєра».