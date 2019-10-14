Бійки з комуністами та вигуки про «нацистів». Як раніше святкували День захисника України

Олена Білозерська Боєць Української добровольчої армії

Олена Білозерська

Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Я була на цьому святі щороку, аж поки не почалася війна»

Ось так, 14 років тому, починалося наше свято. Бійки з червоними газорублівцями, які намагалися не пропустити «нацистів» на Хрещатик, бійці спецпідрозділу «Барс», прорив, страшно сказати, майже до самого Майдану і молебень під ментівським кордоном...

Я була на цьому святі щороку, аж поки не почалася війна.

Сьогодні мене теж не буде в Києві, але я побачу фото і відео з Маршу. Порівняю масштаби і тихо помилуюся змінами, що відбулися в головах і в державі. Незважаючи навіть на нинішню «гібридну» політичну ситуацію.

Зі Святом Захисника нас усіх!

Джерело: блог Олени Білозерської

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