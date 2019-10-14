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    Думки вголос

    Бійки з комуністами та вигуки про «нацистів». Як раніше святкували День захисника України

    • Олена Білозерська

      Боєць Української добровольчої армії 

    • Розсилка
    Бійки з комуністами та вигуки про «нацистів». Як раніше святкували День захисника України

    «Я була на цьому святі щороку, аж поки не почалася війна»

    Ось так, 14 років тому, починалося наше свято. Бійки з червоними газорублівцями, які намагалися не пропустити «нацистів» на Хрещатик, бійці спецпідрозділу «Барс», прорив, страшно сказати, майже до самого Майдану і молебень під ментівським кордоном...

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    Бійки з комуністами та вигуки про «нацистів». Як раніше святкували День захисника України
    Бійки з комуністами та вигуки про «нацистів». Як раніше святкували День захисника України
    Бійки з комуністами та вигуки про «нацистів». Як раніше святкували День захисника України
    Бійки з комуністами та вигуки про «нацистів». Як раніше святкували День захисника України
    Бійки з комуністами та вигуки про «нацистів». Як раніше святкували День захисника України

    Я була на цьому святі щороку, аж поки не почалася війна.

    Сьогодні мене теж не буде в Києві, але я побачу фото і відео з Маршу. Порівняю масштаби і тихо помилуюся змінами, що відбулися в головах і в державі. Незважаючи навіть на нинішню «гібридну» політичну ситуацію.

    Зі Святом Захисника нас усіх!

    Джерело: блог Олени Білозерської

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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