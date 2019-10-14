Покрова, День козацтва і День Захисника України: що відзначають 14 жовтня



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5 березня 2015 року Верховна Рада України назвала 14 жовтня вихідним днем.

День захисника України — свято, що відзначається в Україні 14 жовтня у день святої Покрови Пресвятої Богородиці водночас з Днем Українського козацтва. З 2015 року є державним святом і неробочим днем.

14 жовтня ми відзначаємо свято Покрови Пресвятої Богородиці або Святої Покрови, яке для усіх православних є одним з найбільших релігійних свят осені.

Українцям здавна була притаманна особлива любов, шанування і благоговіння перед святою Богородицею. Адже своїми молитвами вона покриває нас від зла і завжди готова розпростерти Свій Покров над кожним з нас. Їй відомі всі наші потреби й турботи, радощі і печалі. Саме з її покровом і заступництвом всі ми пов’язуємо усі свої надії.

Сьогоднішній день також було проголошено Днем Українського козацтва. Для козаків свято Покрови було найбільшим значущим святом, вони вірили, що свята Покрова охороняє їх, а Пресвяту Богородицю вважали своєю заступницею і покровителькою. Історія українського козацтва – це одна з найвеличніших сторінок життя українського народу.

В найтяжчі часи іноземного поневолення козацтво виступало справжнім захисником рідної землі, оборонцем віри, моралі та державницьких традицій України. Впродовж століть могутнє козацьке братство здійснювало вплив на європейську історію. Саме з козацького роду вийшли відомі всьому світу діячі національного відродження України. Й нині сотні тисяч нащадків козаків розвивають кращі традиції своїх предків, котрі є для них взірцем доблесті, шляхетності, відданості Вітчизні.

Саме тому День захисника України ми відзначаємо 14 жовтня, як символ нерозривного зв’язку всіх поколінь захисників України, як пам’ять про тих, хто в різний час захищав нашу землю від ворога і охороняє її зараз, коли на східних територіях України йде боротьба за її незалежність і суверенітет.

Про бажання перенести святкування Дня Захисника Вітчизни з 23 лютого на 14 жовтня заявив п’ятий президент України Петро Порошенко. 14 жовтня 2014 року указом Президента України було встановлено День захисника України. Одночасно було скасовано указ 2009 року, згідно з якому 23 лютого відзначався День захисника Вітчизни.

5 березня 2015 року Верховна Рада України назвала 14 жовтня вихідним днем.