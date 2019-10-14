  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Покрова, День козацтва і День Захисника України: що відзначають 14 жовтня

    • Розсилка
    Покрова, День козацтва і День Захисника України: що відзначають 14 жовтня

    5 березня 2015 року Верховна Рада України назвала 14 жовтня вихідним днем.

    День захисника України — свято, що відзначається в Україні 14 жовтня у день святої Покрови Пресвятої Богородиці водночас з Днем Українського козацтва. З 2015 року є державним святом і неробочим днем.

    14 жовтня ми відзначаємо свято Покрови Пресвятої Богородиці або Святої Покрови, яке для усіх православних є одним з найбільших релігійних свят осені.

    Українцям здавна була притаманна особлива любов, шанування і благоговіння перед святою Богородицею. Адже своїми молитвами вона покриває нас від зла і завжди готова розпростерти Свій Покров над кожним з нас. Їй відомі всі наші потреби й турботи, радощі і печалі. Саме з її покровом і заступництвом всі ми пов’язуємо усі свої надії.

    9462

    Сьогоднішній день також було проголошено Днем Українського козацтва. Для козаків свято Покрови було найбільшим значущим святом, вони вірили, що свята Покрова охороняє їх, а Пресвяту Богородицю вважали своєю заступницею і покровителькою. Історія українського козацтва – це одна з найвеличніших сторінок життя українського народу.

    В найтяжчі часи іноземного поневолення козацтво виступало справжнім захисником рідної землі, оборонцем віри, моралі та державницьких традицій України. Впродовж століть могутнє козацьке братство здійснювало вплив на європейську історію. Саме з козацького роду вийшли відомі всьому світу діячі національного відродження України. Й нині сотні тисяч нащадків козаків розвивають кращі традиції своїх предків, котрі є для них взірцем доблесті, шляхетності, відданості Вітчизні.

    14-zhovtnya_5bc0af2862ab0

    Саме тому День захисника України ми відзначаємо 14 жовтня, як символ нерозривного зв’язку всіх поколінь захисників України, як пам’ять про тих, хто в різний час захищав нашу землю від ворога і охороняє її зараз, коли на східних територіях України йде боротьба за її незалежність і суверенітет. 

    Про бажання перенести святкування Дня Захисника Вітчизни з 23 лютого на 14 жовтня заявив п’ятий президент України Петро Порошенко. 14 жовтня 2014 року указом Президента України було встановлено День захисника України. Одночасно було скасовано указ 2009 року, згідно з якому 23 лютого відзначався День захисника Вітчизни.

    5 березня 2015 року Верховна Рада України назвала 14 жовтня вихідним днем.

    Верховна Рада історія свята День захисника України президент традиції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ