У Києві націоналісти влаштували марш пам'яті Героїв Крут
- Сьогодні, 18:47
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Також у столиці розпочалася реконструкція бою військ Української Народної Республіки проти більшовиків на заводі «Арсенал»
Сьогодн у Києві, 29 січня, у День бою під Крутами відбуваються заходи з відзначення 100-річчя історичної події.
Зокрема, партія «Національний корпус» влаштувала смолоскипну ходу у центрі столиці та деякі з учасників ходи підпалили фаєри.
О 18:30 розпочалася реконструкція бою військ Української Народної Республіки проти більшовиків на заводі «Арсенал». Актори відтворять події, які відбувались там наприкінці січня 1918 року.
Раніше «Главком» повідомляв, що у селі Підгірці проходять зйомки повнометражної драми «Крути 1918 року», присвяченій 100-річчю бою під Крутами.
Нагадаємо, 28 січня на Чернігівщині вшанували пам'ять студентів, які полягли за Незалежність України.
У неділю президент України Петро Порошенко не зміг прибути до меморіалу Героям Крут у Чернігівській області через погані погодні умови і штормове попередження.