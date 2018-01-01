У Києві націоналісти влаштували марш пам'яті Героїв Крут

Також у столиці розпочалася реконструкція бою військ Української Народної Республіки проти більшовиків на заводі «Арсенал»

Сьогодн у Києві, 29 січня, у День бою під Крутами відбуваються заходи з відзначення 100-річчя історичної події. Зокрема, партія «Національний корпус» влаштувала смолоскипну ходу у центрі столиці та деякі з учасників ходи підпалили фаєри. [GALLERY_BLOCK] О 18:30



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Фото: Главком У Києві відбулась реконструкція бою за завод «Арсенал»

Також у столиці розпочалася реконструкція бою військ Української Народної Республіки проти більшовиків на заводі «Арсенал»

Сьогодн у Києві, 29 січня, у День бою під Крутами відбуваються заходи з відзначення 100-річчя історичної події.

Зокрема, партія «Національний корпус» влаштувала смолоскипну ходу у центрі столиці та деякі з учасників ходи підпалили фаєри.

О 18:30 розпочалася реконструкція бою військ Української Народної Республіки проти більшовиків на заводі «Арсенал». Актори відтворять події, які відбувались там наприкінці січня 1918 року.

Раніше «Главком» повідомляв, що у селі Підгірці проходять зйомки повнометражної драми «Крути 1918 року», присвяченій 100-річчю бою під Крутами.

Нагадаємо, 28 січня на Чернігівщині вшанували пам'ять студентів, які полягли за Незалежність України.

У неділю президент України Петро Порошенко не зміг прибути до меморіалу Героям Крут у Чернігівській області через погані погодні умови і штормове попередження.

Бій під Крутами — бій, що відбувся 16 (29) січня 1918 року біля залізничної станції Крути поблизу селища Крути та села Пам'ятне, за 130 кілометрів на північний схід від Києва, 18 км на схід від Ніжина. Цей бій тривав 5 годин між 4-тисячним підрозділом російської Червоної гвардії під проводом есера Михайла Муравйова та загоном із київських курсантів і козаків «Вільного козацтва», що загалом нараховував близько чотирьох сотень вояків. У бою під Крутами оборонці української державності призупинили наступ противника і здійснили організований відступ, руйнуючи за собою колії і мости. Російське радянське військо втратило боєздатність на чотири дні.



