У Києві невідомі кидали петарди і розмалювали концертний клуб



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Правоохоронці затримали 11 осіб

У столиці правоохоронці затримали 11 осіб, які кидали петарди в бік охорони, розмалювали фасад будівлі концертного клубу і втекли.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

«У чергову частину надійшло повідомлення, що до концертного клубу прибігли близько 40 осіб, почали кидати петарди в бік охорони, розмалювали фасад будівлі і втекли», – йдеться у повідомленні.

На місце приїхали правоохоронці, які і затримали 11 осіб, що можуть бути причетні до правопорушення.

Після надання пояснень на трьох з них склали адміністративні матеріали за дрібне хуліганство.

Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу. За вчинення такого правопорушення передбачено до чотирьох років позбавлення волі.

Водночас, як повідомляє «Громадське», близько 40-50 людей влаштували біля StereoPlaza акцію протесту проти виступів російських виконавців в Україні. Протестуючі кидали димові шашки та вибухові пакети, а також банки з червоною рідиною.