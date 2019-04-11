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    У Києві невідомі кидали петарди і розмалювали концертний клуб

    • Розсилка
    У Києві невідомі кидали петарди і розмалювали концертний клуб

    Правоохоронці затримали 11 осіб

    У столиці правоохоронці затримали 11 осіб, які кидали петарди в бік охорони, розмалювали фасад будівлі концертного клубу і втекли.

    Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    «У чергову частину надійшло повідомлення, що до концертного клубу прибігли близько 40 осіб, почали кидати петарди в бік охорони, розмалювали фасад будівлі і втекли», – йдеться у повідомленні.

    На місце приїхали правоохоронці, які і затримали 11 осіб, що можуть бути причетні до правопорушення.

    Після надання пояснень на трьох з них склали адміністративні матеріали за дрібне хуліганство.

    Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу. За вчинення такого правопорушення передбачено до чотирьох років позбавлення волі.

    Водночас, як повідомляє «Громадське», близько 40-50 людей влаштували біля StereoPlaza акцію протесту проти виступів російських виконавців в Україні. Протестуючі кидали димові шашки та вибухові пакети, а також банки з червоною рідиною. 

    банки
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