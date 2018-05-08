У Києві обстріляли авто бізнесмена: опубліковано фото, відео

Правоохоронці неофіційно пов'язують розстріл машини Бермана з попередженням йому від конкурентів

У понеділок, 7 травня, у Києві невідомі обстріляли автомобіль Infinity на парковці на вулиці Цитадельній. Чотири деформовані кулі скеровані на експертизу. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва. Про інцидент до поліції сповістив сам власник машини, який дав пояснення правоохоронцям щодо події. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру



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Правоохоронці неофіційно пов'язують розстріл машини Бермана з попередженням йому від конкурентів

У понеділок, 7 травня, у Києві невідомі обстріляли автомобіль Infinity на парковці на вулиці Цитадельній. Чотири деформовані кулі скеровані на експертизу.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Про інцидент до поліції сповістив сам власник машини, який дав пояснення правоохоронцям щодо події.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудового розслідування. Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Поліція докладає зусилля з метою встановлення та затримання підозрюваних осіб.





За інформацією ЗМІ, було обстріляно автомобіль власника компанії «Весма» Вадима Бермана. Його компанія неодноразово вигравала тендери на постачання паливно-мастильних матеріалів для Нацполіції та Державного управління справами.

«Правоохоронці неофіційно пов'язують розстріл машини Бермана з попередженням йому від конкурентів на бензиновому ринку», – повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в МВС.