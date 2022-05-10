Верещук розповіла, скільки українських військових на «Азовсталі»

Є важкопоранені, яких потрібно терміново евакуювати

У Маріуполі на металургійному заводі «Азовсталь», який штурмують російські війська, перебуває понад тисячу українських військових. При цьому близько сотні з них поранені. Про це заявила віце-прем'єрка, міністерка реінтеграції Ірина Верещук, повідомляє Ouest France.

«Більше ніж 1000 українських солдатів, включаючи сотні поранених, все ще знаходяться на обложеному російськими військами металургійному заводі «Азовсталь» в Маріуполі на південному сході України», – заявила вона.

За її словами, вони залишаються в підземних тунелях величезного металургійного комплексу.

«Є важкопоранені, яких потрібно терміново евакуювати», - сказала віце-прем'єрка.

Як повідомлялося, захисники Маріуполя відновили зв'язок із польовим госпіталем, який було втрачено на певний час. На території заводу «Азовсталь» залишається багато поранених, яким потрібна евакуація, повідомив заступник командира полку «Азов» Святослав Калина Паламар.

Додамо, що рашисти 9 травня обстрілювали «Азовсталь» з літаків, кораблів, танків та артилерії.

Тим часом окупанти змушують вихователів дитсадків їхати з Донецька до Маріуполя. Росіяни також хочуть завести у заблокований Маріуполь «своїх» банківських працівників.