Через війну у світі злетять ціни на м'ясо та яйця: прогноз влади

Ціни на м'ясо та яйця у світі можуть зрости через дефіцит українського зерна

Через дефіцит українського зерна у світі можуть суттєво зрости ціни на яйця та м'ясо

Ціни на м'ясо і яйця в багатьох країнах світу найближчим часом можуть зрости на 20-30%. Про це міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявив на брифінгу.

«Наслідки збройної агресії Росії на продовольчу безпеку світу є зрозумілі та очевидні. Інше питання у тому, що їх ще до кінця не відчули, бо є ще сформовані резерви. Деякі країни, як-от Китай, торік формували значно більші резерви, ніж в інші часи. Інші країни, наприклад Північної Африки та Близького Сходу, мають певні запаси зерна, але тільки до нового врожаю», – зазначив він.

За його словами, як тільки з кінця липня деякі країни не побачать великого нового потоку зерна з українських портів, там розпочнеться панічний настрій, бо це буде для них критично, враховуючи, що переплати на ринку є вже зараз, але поки що вони не настільки болючі.

Сольський додав, що дефіцит українського зерна вже відбивається на всіх харчових продуктах в будь-якій країні світу.

«Я думаю, що це відчують навіть ті країни, які про це раніше ніколи не задумувались. Адже зерно потрібне для отримання багатьох продуктів, зокрема м'яса та яйця, тому ціни на них найближчим часом можуть зрости на 20-30%», – наголосив міністр.

Нагадаємо, що на час дії воєнного стану в Україні обмежено експорт продукції, яка може опинитися в дефіциті. Оскільки морські порти України заблоковані від початку війни, доводиться відправляти вантажі потягом через свій західний кордон або через невеликі річкові порти на Дунаї до Румунії.



