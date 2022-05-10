Оплату за проїзд у Києві повернуть: Кличко сказав, чи зміниться ціна

Київ не може собі дозволити й далі дотувати міський транспорт

Місто має платити зарплати комунальним співробітникам, а також купувати енергоносії

Київ збирається повернути оплату за проїзд у комунальному транспорті, але ціна не зміниться, повідомив міський голова Віталій Кличко в ефірі телемарафону.

Він пояснив, що місто має платити зарплати комунальним співробітникам, а також купувати енергоносії, тож не може собі дозволити й далі дотувати міський транспорт.

«Скажу чесно, місто не потягне (щоб проїзд залишався безоплатний), бо бюджет повинен наповнюватися», – сказав міський голова.

Ціна на проїзд, за його словами, не зміниться, тобто буде 8 гривень за разову поїздку в метро, на автобусі, трамваї чи тролейбусі.

Кабінет міністрів затвердив постанову, яка передбачає виплату коштів з державного бюджету для ветеранів війни.

Так, для інвалідів війни 1 групи сума такої допомоги складатиме – 4421 гривні, 2 групи – 3 906 гривень, 3 групи – 3391 гривня.

Як повідомляв «Главком», на початку квітня уряд виділив 1,45 млрд грн СБУ на підвищення обороноздатності.

Нагадаємо, що 1 квітня Кабінет міністрів збільшив розмір резервного фонду на 73,3 млрд грн для забезпечення ключових потреб армії та економіки. Ці кошти будуть перерозподілені з інших бюджетних програм.