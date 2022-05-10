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    Оплату за проїзд у Києві повернуть: Кличко сказав, чи зміниться ціна

    Київ не може собі дозволити й далі дотувати міський транспорт - Оплату за проїзд у Києві повернуть: Кличко сказав, чи зміниться ціна
    Київ не може собі дозволити й далі дотувати міський транспорт
    фото з відкритих джерел

    Місто має платити зарплати комунальним співробітникам, а також купувати енергоносії

    Київ збирається повернути оплату за проїзд у комунальному транспорті, але ціна не зміниться, повідомив міський голова Віталій Кличко в ефірі телемарафону.

    Він пояснив, що місто має платити зарплати комунальним співробітникам, а також купувати енергоносії, тож не може собі дозволити й далі дотувати міський транспорт.

    «Скажу чесно, місто не потягне (щоб проїзд залишався безоплатний), бо бюджет повинен наповнюватися», – сказав міський голова.

    Ціна на проїзд, за його словами, не зміниться, тобто буде 8 гривень за разову поїздку в метро, на автобусі, трамваї чи тролейбусі.

    Кабінет міністрів затвердив постанову, яка передбачає виплату коштів з державного бюджету для ветеранів війни.

    Так, для інвалідів війни 1 групи сума такої допомоги складатиме – 4421 гривні, 2 групи – 3 906 гривень, 3 групи – 3391 гривня.

    Як повідомляв «Главком», на початку квітня уряд виділив 1,45 млрд грн СБУ на підвищення обороноздатності.

    Нагадаємо, що 1 квітня Кабінет міністрів збільшив розмір резервного фонду на 73,3 млрд грн для забезпечення ключових потреб армії та економіки. Ці кошти будуть перерозподілені з інших бюджетних програм.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Оплату за проїзд у Києві повернуть: Кличко сказав, чи зміниться ціна