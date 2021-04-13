У Києві розпочалося створення туристичного маршруту для людей із вадами зору

У Києві вже відкрили 3D-макет Софійського собору, який обладнаний табличками з написами шрифтом Брайля

У Києві буде створено перший в Україні туристичний інклюзивний маршрут

У Києві буде створено новий туристичний маршрут для осіб з інвалідністю з порушенням зору. Як повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда, підписано відповідне розпорядження КМДА № 862.

«Фактично, створення цього маршруту вже розпочалося минулого року, коли ми встановили 3-D-макет Софійського собору», - зазначила вона.

У подальшому заплановано встановити:

фігури нового фонтану «Відродження», що на Володимирській гірці;

Андріївського узвозу,

пішохідно-велосипедного мосту, що біля Арки дружби народів.

«На фігурах також буде розміщено напис шрифтом Брайля, який допоможе людям з порушеннями зору дізнатися інформацію про відповідну пам’ятку», – зазначила Хонда.

Чиновниця також додала, що це буде перший подібний маршрут в Україні, і він допоможе розвитку інклюзивного туризму і взагалі збільшить туристичні потоки до Києва.

Раніше повідомлялося, що Управління туризму та промоцій просить надсилати цікаві ідеї та пропозиції щодо розроблення першого унікального інклюзивного туристичного маршруту та його вдосконалення на електронну адресу: [email protected]

У будівлі Київської міської держадміністрації відкрили перший міський Туристично-інформаційний центр. Він призначений для інформування про туристичні об’єкти та маршрути Києва.

Нещодавно у столиці було презентовано нову унікальну страву під назвою «Kyiv Pie». Як повідомляє Управління туризму та промоцій КМДА, новостворений харчовий продукт має сприяти популяризації гастрономічного туризму в Києві.

Раніше повідомлялося про підписання меморандуму між Управлінням туризму та промоцій КМДА, Комунальним підприємством «Київський міський туристично-інформаційний центр» та громадською спілкою Всеукраїнська асоціація гастрономічного туризму з метою створення унікальних гастрономічних турів для містян і гостей столиці.