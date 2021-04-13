Кафе і ресторанам Києва дозволили монтувати літні майданчики: коли зможуть працювати

Про відкриття літніх майданчиків кафе поки не йдеться

Монтаж літніх майданчиків закладів харчування розпочнеться 15 квітня

Із 15 квітня столична влада дозволить розпочати монтаж літніх майданчиків біля закладів харчування. Про це повідомляє Департамент промисловості і розвитку підприємництва Київської міської держадміністрації.

Зазначається, що працювати відкриті «зали» зможуть лише після повного зняття карантинних обмежень.

«Ми робимо все можливе, щоб підтримати бізнес. Але доки Київ не вийде із «червоної» зони, про відкриття літніх майданчиків у роботі закладів не йдеться», – підкреслює Департамент.

В умовах карантинних обмежень кафе та ресторани працюють виключно навинос та доставку.

Як повідомлялося, у Києві правоохоронці припинили роботу ресторану, який працював за зачиненими дверима.

12 квітня фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Києві перевірили п’ять магазинів мережі «Епіцентр» на дотримання дотримання профілактичних і протиепідемічних заходів, передбачених для «червоної» зони. За результатами перевірки було складено один протокол.

Нагадаємо, що 19 березня Київ опинився в «червоній» карантинній зоні. У місті запровадили майже всі обмеження, які вимагає цей рівень епідеміологічної небезпеки, але тоді громадський транспорт, школи й дитячі сади все ще працювали.

З 5 квітня в Києві посилили локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібні спецперепустки. Також закрилися дитячі садки, а всі школярі перейшли на дистанційне навчання. До цього в столиці вже не працювали ТРЦ, кафе і ресторани не приймали відвідувачів.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну.

У відповідь прем’єр-міністр Денис Шмигаль запропонував призначити нового голову Київської міської держадміністрації, якщо мер столиці Віталій Кличко, який також є головою КМДА, вважає, що йому недостатньо повноважень для ефективної протидії Covid-19 у Києві.

Під час брифінгу 12 квітня Кличко пояснив, для чого потрібен загальнонаціональний локдаун і обмеження пересування між регіонами країни.

Рішення щодо подальших карантинних обмежень у Києві буде ухвалено 14 квітня.



