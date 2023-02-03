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В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу
Зліт Міг-31 над територією Білорусі
фото ілюстративне

Міг-31 імітував пуски ракет, після чого приземлився

Майже у всіх областях України скасовано повітряну тривогу. Раніше моніторингові групи повідомляли про зліт Міг-31 у Мачулищах.

Міг-31 імітував пуски ракет, після чого приземлився.

Карта повітряних тривог виглядала так:

В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу фото 1

Нагадаємо, триває 345-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Миколаївка, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Курдюмівка на Донеччині.

Теги: Україна Білорусь окупанти росія війна

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