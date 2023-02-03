В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу

Міг-31 імітував пуски ракет, після чого приземлився

Майже у всіх областях України скасовано повітряну тривогу. Раніше моніторингові групи повідомляли про зліт Міг-31 у Мачулищах.

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Міг-31 імітував пуски ракет, після чого приземлився.

Карта повітряних тривог виглядала так:

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Нагадаємо, триває 345-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Миколаївка, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Курдюмівка на Донеччині.