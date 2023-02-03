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Росіяни вивели у Чорне море додатковий ракетоносій

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни вивели у Чорне море додатковий ракетоносій
Окупанти посилили розвідку безпілотниками
фото ілюстративне

Загальний залп може складати 16 ракет типу «Калібр»

Станом на 3 лютого Росія вивела у Чорне море десяток кораблів. На бойовому чергуванні перебувають два ракетоносії. Про це повідомив речник Оперативного командування «Південь» полковник Владислав Назаров.

«В корабельному угрупуванні ворожого флоту в Чорному морі знов збільшено кількість ракетоносіїв. Серед 10 кораблів два надводних носії «Калібрів»», – зазначив він.

Загальний залп може складати 16 ракет типу «Калібр».

Також Назаров попередив, що окупанти посилили розвідку безпілотниками. Фіксується підготовка до можливих обстрілів України. «Не виключена і масовані ракетна атака із застосуванням авіації. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, будьте пильні та уважні», – попередив військовий.

Вчора Росія тримала у Чорному морі лише один ракетоносій.

Нагадаємо, триває 345-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Миколаївка, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Курдюмівка на Донеччині.

Теги: росія окупанти Чорне море Миколаїв полковник Бахмут корабель ракета

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