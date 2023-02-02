Ракетний удар по Краматорську: пошкоджено десятки будинків, є постраждалі (фото)

На місці прильотів працюють правоохоронці, рятувальники та комунальні служби

Окупанти вдарили по Краматорську двома ракетами

Внаслідок сьогоднішнього ракетного удару по Краматорську щонайменше п'ятеро людей отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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«Сьогодні вдень росіяни знову вдарили по центру міста: цього разу – двома ракетами. Пошкодили 13 двоповерхівок, три чотириповерхівки, дитячу поліклініку та школу, гаражі та автівки», – йдеться в повідомленні.

На місці чергового російського злочину працюють правоохоронці, рятувальники та комунальні служби.

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Нагадаємо, вчора, 1 лютого, пізно ввечері місто Краматорськ було атаковане з повітря.

Внаслідок російського ракетного удару в Краматорську зруйновано з четвертого по перший поверхи чотириповерхового житлового будинку з подальшим займанням припаркованих автомобілів. Травми отримала 21 особа, вісьмом знадобилася госпіталізація. Троє людей загинули, двох вдалося врятувати.

До слова, триває 344-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Кузьмине і Білогорівка Луганської області та Спірне, Білогорівка, Васюківка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут і Кліщіївка Донецької області.