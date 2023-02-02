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Стало відомо, коли Україна зможе збивати балістичні ракети

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, коли Україна зможе збивати балістичні ракети
фото ілюстративне

Глава МЗС Італії заявив, що прогнози щодо подальшого розвитку війни робити важко

Зенітний ракетний комплекс SAMP/T, який Рим спільно з Парижем має намір передати Україні, може бути розгорнутий протягом двох місяців. Про це повідомив міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні в інтерв’ю телеканалу Rai.

«(SAMP/T – «Главком) буде розгорнутий на території України протягом наступних семи-восьми тижнів», – зазначив очільник італійського МЗС.

Таяні заявив, що прогнози щодо подальшого розвитку війни робити важко, але РФ «неодмінно шукатиме вихід» із ситуації, що склалась, і тому міжнародне співтовариство повинне прагнути захистити українську незалежність і працювати заради миру.

SAMP/T – зенітний ракетний комплекс далекої дії, який розробив європейський консорціум Eurosam (MBDA Italy, MBDA France, Thales).  Система може знищувати аеродинамічні цілі на відстані до 150 км на висоті до 25 км. Комплекс здатний боротися з балістичними ракетами на відстані до 25 км і аналогічній висоті.

ЗРК побудований на основі французької твердопаливної зенітної ракети Aster-30. Швидкість ракети – 4,5М (1400 м\с). Вага бойової частини – 20 кг, стартова маса – 450 кг.

Раніше повідомлялося, що Італія та Франція домовилися спільно закупити близько 700 зенітних ракет Aster-30 для SAMP/T і передати частину Україні.

Теги: Італія Україна ЗСУ

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