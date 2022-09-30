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У Києві оголошено I рівень небезпеки: яка причина

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві оголошено I рівень небезпеки: яка причина
фото:glavcom.ua

Через туман видимість на дорогах Києва буде обмежена

Столицю України – Київ сьогодні зранку накрив густий туман. Через це рятувальники підвищили рівень небезпеки. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

За даними рятувальників, через туман видимість на дорогах Києва буде обмежена до 200-500 метрів.

«Увага! Вранці 30 вересня у Києві та Київській області туман, видимість 200-500 метрів», – йдеться у попередженні.

Як зазначається, оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Раніше у Києві знову спостерігалося задимлення повітря у зв’язку із пожежами в області. Державна служба з надзвичайний ситуацій повідомляє, що триває ліквідація торф’яних пожеж у Вишгородському та Броварському районах.

Нагадаємо, жителі Києва та сусідніх районів 2 вересня скаржилися на запах гару, дихати неможливо. Вранці 2 вересня на столицю опустився смог. Сонце ледь проглядало через завісу диму.

 

Теги: Київ засушлива погода рятувальники

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