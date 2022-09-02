Київ затягло димом (фото)

Киянам рекомендують зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці

Жителі Києва та сусідніх районів скаржаться на запах гару, дихати неможливо.

Вранці 2 вересня на столицю опустився смог. Сонце ледь проглядає через завісу диму.

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Столична влада повідомляє, що така ситуація з повітрям пов’язана з торф’яними пожежами у Бучанському та Вишгородському районах Київської області. Киянам рекомендують зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці.

Станом на вечір 1 вересня у Київській області вдалося ліквідувати чотири осередки загоряння торфовищ.

Триває гасіння двох осередків: с. Соснівка Вишгородського району та с. Михайлівська-Рубежівка Бучанського району.

У ДСНС закликали громадян зберігати спокій та наголосили, що ситуація з пожежами в екосистемах області повністю контрольована.

Нагадаємо, Київську область та столицю вранці 1 вересня накрив їдкий дим.

Кілька днів тому Київщину також оточив смог, а жителі столиці та сусідніх районів скаржилися на запах гару.

Тиждень тому, 22 серпня, над Києвом був помічений смог. Він розтягнувся по Київській області. Причиною стало перенесення повітря з пиловими частками із Каспійської низовини.