Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ затягло димом (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Київ затягло димом (фото)
Над Києвом смог
фото: glavcom.ua

Киянам рекомендують зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці

Жителі Києва та сусідніх районів скаржаться на запах гару, дихати неможливо.

Вранці 2 вересня на столицю опустився смог. Сонце ледь проглядає через завісу диму.

2 фото
На весь екран

Столична влада повідомляє, що така ситуація з повітрям пов’язана з торф’яними пожежами у Бучанському та Вишгородському районах Київської області. Киянам рекомендують зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці.

Станом на вечір 1 вересня у Київській області вдалося ліквідувати чотири осередки загоряння торфовищ.

Триває гасіння двох осередків: с. Соснівка Вишгородського району та с. Михайлівська-Рубежівка Бучанського району.

У ДСНС закликали громадян зберігати спокій та наголосили, що ситуація з пожежами в екосистемах області повністю контрольована.

Нагадаємо, Київську область та столицю вранці 1 вересня накрив їдкий дим

Кілька днів тому Київщину також оточив смог, а жителі столиці та сусідніх районів скаржилися на запах гару.

Тиждень тому, 22 серпня, над Києвом був помічений смог. Він розтягнувся по Київській області. Причиною стало перенесення повітря з пиловими частками із Каспійської низовини.

Теги: Київ повітря пожежа ДСНС

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Київщині горять торфовища
На Київщині ліквідували чотири осередки загорання торфовищ
Сьогодні, 03:58
Мешканці Київщини скаржаться на погіршення якості повітря 
Столицю вкрила хмара диму: що сталося на Київщині (фото, відео)
Вчора, 11:49
Наразі у Київській області відмічається імла – атмосферне явище
Смог на Київщині: стало відомо, через що забруднилося повітря
29 серпня, 06:25

Новини

У Дарницькому районі столиці спалахнула пожежа (відео)
У Дарницькому районі столиці спалахнула пожежа (відео)
Київ затягло димом (фото)
Київ затягло димом (фото)
На Київщині ліквідували чотири осередки загорання торфовищ
На Київщині ліквідували чотири осередки загорання торфовищ
Синоптики зафіксували в Києві температурний рекорд
Синоптики зафіксували в Києві температурний рекорд
На Київщині поліція знайшла тіло ще одного закатованого цивільного (фото, відео)
На Київщині поліція знайшла тіло ще одного закатованого цивільного (фото, відео)
Надзвичайний опалювальний сезон: Рада оборони Києва ухвалила рішення
Надзвичайний опалювальний сезон: Рада оборони Києва ухвалила рішення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
Депутатка Безугла оголосила полювання на одіозну соратницю Януковича
93K
Лавров розповів, який ляпас отримали російські дипломати від Європи
74K
Путін назвав нову ціль війни в Україні
60K
Ердоган придумав, як «радикально вирішити кризу» в Україні
26K
Зрадник Царьов згадав ніч з Януковичем у шведському готелі
24K
Що буде з доларом восени: експерт дав невтішний прогноз

Новини

Сили оборони відбили кілька наступів окупантів на Донеччині і Херсонщині
Сьогодні, 07:20
Генерал прикордонної служби пояснив, чому Україна перестала будувати «Стіну»
Вчора, 17:38
Путіністка Бабкіна приїхала в Маріуполь та зробила цинічне фото  
Вчора, 15:00
Вертоліт, два безпілотники і не тільки: «урожай» Повітряних сил за добу
Вчора, 12:49
«Маєте унікальну можливість». Залужний у День знань дав пораду школярам
Вчора, 11:14
Місія МАГАТЕ не може продовжувати рух на Запорізьку АЕС: рашисти обстрілюють маршрут 
Вчора, 08:30

Прес-релізи

З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
29 серпня, 10:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту