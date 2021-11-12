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    У Києві охоронець паркінгу побив водія (фото)

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    Конфлікт стався&nbsp;біля виїзду з паркінгу - У Києві охоронець паркінгу побив водія (фото)
    Конфлікт стався біля виїзду з паркінгу
    фото: Нацполіція

    Охоронцю не сподобалось, як водій припаркував своє авто біля виїзду з паркінгу

    На вулиці Златоустівській у Шевченківському районі Києва стався конфлікт із бійкою між охоронцем паркінгу та 40-річним власником автомобіля. Повідомлення про бійку надійшло до поліції. Для з’ясування усіх обставин інциденту на місце скоєння злочину прибула слідчо-оперативна група та оперативні співробітники, інформує пресслужба поліції Києва.

    «Чоловіку не сподобалось, як водій припаркував своє авто біля виїзду з паркінгу, тож він підійшов до власника автівки та вдарив його по голові. Внаслідок інциденту потерпілого госпіталізували у лікарню із закритою черепно-мозковою травмою. Наразі чоловіка прооперовано та він знаходиться під наглядом медиків. Порушника ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець Дніпропетровщини, 1982 року народження», – розповів тимчасово виконуючий обов'язки начальника Шевченківського управління поліції Ігор Падюк.

    Поліція затримала охоронця паркінгу
    Поліція затримала охоронця паркінгу

    Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

    За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Києва слідчі оголосили фігуранту про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал бійка водій автомобіль
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    У Києві охоронець паркінгу побив водія (фото)