  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Епіфаній відсторонив єпископа Помісної церкви через напад на сусідку

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Єпископа Адріан звинувачують у побитті жінки, яка живе по сусідству - Епіфаній відсторонив єпископа Помісної церкви через напад на сусідку
    Єпископа Адріан звинувачують у побитті жінки, яка живе по сусідству
    скріншот з відео

    Титулярний єпископ Адріан вибачився перед церквою, але назвав постраждалу жінку «зухвалою хабалкою»

    Митрополит Київський і всієї України та предстоятель Помісної церкви Епіфаній відсторонив від виконання архієрейських обов’язків титулярного єпископа Шепетівського Адріана (Руслана Кулик). Про це повідомляється на сайті ПЦУ 2 листопада.

    Відповідне рішення ухвалене у зв'язку з «публічними свідченнями, на підставі яких титулярний єпископ підлягає обвинуваченню в порушенні, за яке канонічними правилами передбачене суворе покарання».

    Єпископ Шепетівський Адріан
    Єпископ Шепетівський Адріан

    Мова йде про бійку з сусідкою в Києві. 30 жовтня з’явився сюжет про те, що єпископ Адріан нібито побив жінку, яка живе по сусідству. Причиною бійки, за словами жінки, став її собака, який заважав священнослужителю і його родині своїм гавкотом.

    Натомість єпископ назвав цей інцидент «спланованою халепою», але потім видалив свої пости в Facebook.

    755916412002002

    Згодом Адріан вибачився перед церквою, але назвав жінку «зухвалою хабалкою».

    «Каюсь, що спричинив репутаційні та іміджеві втрати для всієї Церкви. Єдине коротке пояснення щодо інциденту – я заступився за беззахисну маленьку жіночку перед зухвалою хабалкою», – йдеться у єдиному доступному наразі дописі єпископа.

    Зрештою після суспільного резонансу Епіфаній виніс розпорядження про відсторонення Адріана від виконання його архієрейських обов’язків.

    «…Визначаю: 1. На період проведення розслідування у справі з 2 листопада 2021 р. відсторонити титулярного єпископа Шепетівського Адріана (Кулика) від виконання архієрейських обов’язків та благословити йому утриматися від звершення публічних богослужінь; 2. Передати розгляд справи Священному Синоду для винесення належного рішення», – йдеться у повідомленні ПЦУ.

    Також нещодавно Епіфаній покарав Філарета (документ).

    Теги: церква Київ бійка Українська православна церква напад розслідування Епіфаній
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Епіфаній відсторонив єпископа Помісної церкви через напад на сусідку