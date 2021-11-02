Епіфаній відсторонив єпископа Помісної церкви через напад на сусідку

Єпископа Адріан звинувачують у побитті жінки, яка живе по сусідству

Титулярний єпископ Адріан вибачився перед церквою, але назвав постраждалу жінку «зухвалою хабалкою»

Митрополит Київський і всієї України та предстоятель Помісної церкви Епіфаній відсторонив від виконання архієрейських обов’язків титулярного єпископа Шепетівського Адріана (Руслана Кулик). Про це повідомляється на сайті ПЦУ 2 листопада.

Відповідне рішення ухвалене у зв'язку з «публічними свідченнями, на підставі яких титулярний єпископ підлягає обвинуваченню в порушенні, за яке канонічними правилами передбачене суворе покарання».

Єпископ Шепетівський Адріан

Мова йде про бійку з сусідкою в Києві. 30 жовтня з’явився сюжет про те, що єпископ Адріан нібито побив жінку, яка живе по сусідству. Причиною бійки, за словами жінки, став її собака, який заважав священнослужителю і його родині своїм гавкотом.

Натомість єпископ назвав цей інцидент «спланованою халепою», але потім видалив свої пости в Facebook.

Згодом Адріан вибачився перед церквою, але назвав жінку «зухвалою хабалкою».

«Каюсь, що спричинив репутаційні та іміджеві втрати для всієї Церкви. Єдине коротке пояснення щодо інциденту – я заступився за беззахисну маленьку жіночку перед зухвалою хабалкою», – йдеться у єдиному доступному наразі дописі єпископа.

Зрештою після суспільного резонансу Епіфаній виніс розпорядження про відсторонення Адріана від виконання його архієрейських обов’язків.

«…Визначаю: 1. На період проведення розслідування у справі з 2 листопада 2021 р. відсторонити титулярного єпископа Шепетівського Адріана (Кулика) від виконання архієрейських обов’язків та благословити йому утриматися від звершення публічних богослужінь; 2. Передати розгляд справи Священному Синоду для винесення належного рішення», – йдеться у повідомленні ПЦУ.

Також нещодавно Епіфаній покарав Філарета (документ).