Не поділили місце у черзі. У Києві біля фуд-корту трапилася бійка

Люди у черзі билися та штовхалися

Відвідувачі, що стояли у черзі до закладу, почубилися та влаштували штовханину

Масштабна бійка у ніч проти суботи, 30 жовтня, сталася біля «Київ фуд-маркету», що на вулиці Московській. Про це інформує телеграм-канал «Київ оперативний».

«Кажуть, що причиною бійки стало місце у черзі. Билися добряче», – ідеться у повідомленні.

У мережі також пишуть, що це «подільський «Чік-чірік» передає естафету».

Як відомо, кияни, які живуть неподалік Контрактової площі й вулиці Сагайдачного, часто скаржаться на фастфуд «Чік Чірік», що працює цілодобово й вмикає гучну музику.

Раніше повідомлялося, що у Києві напередодні посилення карантину утворилися черги до центрів вакцинації та пунктів щеплення. Так, у суботу, 30 жовтня, чимало охочих вакцинуватися зібралися на території Міжнародного виставкового центру.