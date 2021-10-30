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    Не поділили місце у черзі. У Києві біля фуд-корту трапилася бійка

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    Люди у черзі билися та штовхалися - Не поділили місце у черзі. У Києві біля фуд-корту трапилася бійка
    Люди у черзі билися та штовхалися
    Фото: скріншот із відео телеграм-каналу «Київ оперативний»

    Відвідувачі, що стояли у черзі до закладу, почубилися та влаштували штовханину

    Масштабна бійка у ніч проти суботи, 30 жовтня, сталася біля «Київ фуд-маркету», що на вулиці Московській. Про це інформує телеграм-канал «Київ оперативний».

    «Кажуть, що причиною бійки стало місце у черзі. Билися добряче», – ідеться у повідомленні.

    У мережі також пишуть, що це «подільський «Чік-чірік» передає естафету».

    Як відомо, кияни, які живуть неподалік Контрактової площі й вулиці Сагайдачного, часто скаржаться на фастфуд «Чік Чірік», що працює цілодобово й вмикає гучну музику.

    Раніше повідомлялося, що у Києві напередодні посилення карантину утворилися черги до центрів вакцинації та пунктів щеплення. Так, у суботу, 30 жовтня, чимало охочих вакцинуватися зібралися на території Міжнародного виставкового центру.

    Теги: Київ бійка щеплення кияни
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    Не поділили місце у черзі. У Києві біля фуд-корту трапилася бійка