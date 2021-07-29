На Оболоні п’яний іноземець викрав у будівельників КамАЗ (фото)

Чоловік розбив пасажирське вікно в КамАЗі та викруткою завів мотор

Безробітній 34-річний мешканець іншої держави перебуває під вартою

Столичні слідчі повідомили про підозру чоловіку, який викрав у будівельників вантажівку КамАЗ. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, під час патрулювання території району на вул. Січових стрільців співробітники патрульної поліції помітили вантажний автомобіль, який рухався з порушенням правил дорожнього руху. Правоохоронці зупинили транспортний засіб для перевірки документів та встановлення особи водія.

Виявилось, що кермувальник викрав вантажівку на будівельному майданчику на вул. Йорданській Оболонського району. Чоловік розбив пасажирське вікно та викруткою завів мотор.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Оболонського управління поліції для належного документування.

Крім того, патрульні склали на чоловіка адміністративні протоколи за порушення правил дорожнього руху та керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

Правоохоронці затримали правопорушника у порядку ст. 208 кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився безробітній 34-річний мешканець іншої держави.

Наразі слідчі Оболонського управління поліції за процесуального керівництва місцевої окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Районний суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що 25 липня під час патрулювання у Шевченківському районі інспектори зупинили вантажівку КамАЗ за порушення правил дорожнього руху. При цьому кермувальник почав вилазити до них через розбите вікно дверцят.