У липні Київ на паркуванні заробив понад мільйон гривень

Столичні водії отримали майже тисячу штрафів за неоплачену парковку

У липні столичні водії сплатили за погодинне паркування більше мільйона гривень. Проте, інспектори міста також виписали 914 штрафів за неоплачене паркування на суму понад 600 тисяч гривень. Про це повідомляє Департамент інформаційно-комунікаційних технологій.

Контроль паркувального простору здійснюється за допомогою електронної системи перевірки та штрафування за неоплачене паркування. Система дозволяє перевіряти оплату паркування за номером авто, а в разі порушення автоматично генерує повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності. Функціонал спрощує роботу інспекторів, яким раніше доводилося виписувати штрафи вручну, та забезпечує комфорт і безпеку паркувального простору. Розробка інтегрована з Єдиним державним реєстром транспортних засобів, Реєстром адміністративних правопорушень та міським застосунком «Київ цифровий».

У застосунку «Київ цифровий» водії можуть отримувати сповіщення про штрафи, переглядати суть порушення та доказову базу, безготівково сплачувати штрафи та завантажувати квитанції про сплату.

Оплата погодинного паркування на паркмайданчиках, що належать місту, також здійснюється в «Київ цифровий». Перед використанням застосунку необхідно впевнитися, що авто припарковане без порушень правил дорожнього руху – на муніципальному паркінгу із відповідним паркувальним знаком.

Щоб оплатити парковку, потрібно:

вказати номер авто;

перевірити, що номер парковки в застосунку відповідає номеру на паркувальному знаку на вулиці. У застосунку «Київ Цифровий» майданчик визначається автоматично за геолокацією. Крім того, його можна вибрати самостійно на мапі паркмайданчиків міста;

натиснути «Почати паркування» (вмикається відлік часу);

натиснути «Завершити паркування», щойно авто покине парковку. Адже оплата нараховується саме за той час, скільки тривало паркування в застосунку.

Оплачувати сервіс можна з банківської картки, Apple Pay або Google Pay. У липні водії користувалися погодинним паркування у застосунку «Київ цифровий» понад 20 тис. разів.

Нагадаємо, що саме оплата паркування в міському застосунку – це офіційна оплата, яка надходить у бюджет міста для удосконалення паркувального простору і безпеки дорожнього руху. А через оплату готівкою нелегальним паркувальникам Київ щомісяця втрачає мільйони гривень. «Оплата в руки» також не захищає від штрафів, адже в системі інспекторів таке паркування визначається неоплаченим.

Окрім погодинного паркування та сплати штрафів, у застосунку «Київ цифровий» водії можуть скористатися послугою швидкого повернення евакуйованого авто за QR-кодом.

Нагадаємо, з 1 липня Київ перейшов на повну безготівковість оплати за паркування. Сплатити можна через додатки «Київ цифровий», «Приват 24» та Eаsy Pay або через сайти easypay.ua, ipay.ua. З усіма способами оплати можна ознайомитися на сайті parking.kyiv.digital.

На офіційних паркувальних майданчиках столиці розпочато системне встановлення табличок із інформацією щодо тарифів та зручних способів безготівкової оплати паркування. Вони є частиною комплексної програми міста із витіснення з вулиць нелегальних паркувальників.

У 2020 році комунальне підприємство «Київтранспарксервіс», яке відповідає за комунальні парковки в столиці, заробило на парковках 24 млн грн, а планували отримати в чотири рази більше – 98,3 млн.