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    Покарання «героя парковки»: на газоні в Києві вщент згорів автомобіль (відео)

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    По прибуттю рятувальників автомобіль був повністю охоплений вогнем - Покарання «героя парковки»: на газоні в Києві вщент згорів автомобіль (відео)
    По прибуттю рятувальників автомобіль був повністю охоплений вогнем
    Фото: скріншот із відео

    Вогнеборці не змогли врятувати автомобіль

    У понеділок, 9 серпня, близько 07:35 на вул. Березняківській, 24 у Дніпровському районі Києва (масив Березняки) загорівся автомобіль, припаркований на газоні. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Вогнеборці прибули за 10 хвилин, однак врятувати автомобіль їм не вдалося – автомобіль згорів ущент.

    Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

    Проте, під дописом користувачі соцмережі висловлюють припущення, що це був підпал автомобіля.

    Скріншот коментарів під дописом «Києва оперативного»
    Скріншот коментарів під дописом «Києва оперативного»

    Нагадаємо, в кінці липня сталася пожежа у двох автомобілях на вул. Анни Ахматової, 13-Д у Дарницькому районі столиці. У дворі 29-поверхового житлового будинку зайнявся автомобіль Toyota Camry, вогонь з нього перекинувся на поруч розташований автомобіль Mazda.

    29 липня ввечері на вул. Довженка, 4, що у Шевченківському районі столиці, сталося займання маршрутки.

    Теги: пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники парковка
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    Покарання «героя парковки»: на газоні в Києві вщент згорів автомобіль (відео)