Покарання «героя парковки»: на газоні в Києві вщент згорів автомобіль (відео)
Вогнеборці не змогли врятувати автомобіль
У понеділок, 9 серпня, близько 07:35 на вул. Березняківській, 24 у Дніпровському районі Києва (масив Березняки) загорівся автомобіль, припаркований на газоні. Про це повідомляє «Київ оперативний».
Вогнеборці прибули за 10 хвилин, однак врятувати автомобіль їм не вдалося – автомобіль згорів ущент.
Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
Проте, під дописом користувачі соцмережі висловлюють припущення, що це був підпал автомобіля.
Нагадаємо, в кінці липня сталася пожежа у двох автомобілях на вул. Анни Ахматової, 13-Д у Дарницькому районі столиці. У дворі 29-поверхового житлового будинку зайнявся автомобіль Toyota Camry, вогонь з нього перекинувся на поруч розташований автомобіль Mazda.
29 липня ввечері на вул. Довженка, 4, що у Шевченківському районі столиці, сталося займання маршрутки.