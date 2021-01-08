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    Кримінал

    Поліція опублікувала відео зухвалого пограбування в Ужгороді

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    Одним з нападників виявився 29-річний ужгородець - Поліція опублікувала відео зухвалого пограбування в Ужгороді
    Одним з нападників виявився 29-річний ужгородець
    Фото управлінні національної поліції Закарпаття

    Випадок стався вчора, 7 січня на вулиці Заньковецької близько 06:00 години ранку

    Як повідомляють в Управлінні національної поліції Закарпаття, жінка підійшла до під’їзду, як у цей час до неї підійшли 2 чоловіків.

    «Один штовхнув дівчину на землю, інший силою відібрав сумку. Також оперативники з’ясували, що нападники помітили потерпілу біля місцевого магазину, прослідкували за нею до менш людного місця і здійснили свої злочинні наміри», – йдеться у повідомленні поліції.

    Одним з нападників виявився 29-річний ужгородець. Чоловіка вже судили за вчинення майнових злочинів.

    Відкрито провадження за ч.2 статті 186 ККУ, тобто грабіж поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілої та вчинений за попередньою змовою групою осіб.

    Одного з грабіжників затриманого в порядку статті 208 КПК України ужгородця поміщено до ізолятора тимчасового тримання, а щодо його спільника – поліцейські вживають всіх необхідних заходів для його розшуку.

    Нагадаємо, на Київщині рецидивіст викрав скриньку для благодійних пожертв.

    Як повідомлялося, під Києвом чоловік викрав із магазину випивку й закуску на 1,6 тис. грн.

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    Теги: Закарпаття пограбування поліція жінка
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