Поліція опублікувала відео зухвалого пограбування в Ужгороді

Випадок стався вчора, 7 січня на вулиці Заньковецької близько 06:00 години ранку

Як повідомляють в Управлінні національної поліції Закарпаття, жінка підійшла до під’їзду, як у цей час до неї підійшли 2 чоловіків.

«Один штовхнув дівчину на землю, інший силою відібрав сумку. Також оперативники з’ясували, що нападники помітили потерпілу біля місцевого магазину, прослідкували за нею до менш людного місця і здійснили свої злочинні наміри», – йдеться у повідомленні поліції.

Одним з нападників виявився 29-річний ужгородець. Чоловіка вже судили за вчинення майнових злочинів.

Відкрито провадження за ч.2 статті 186 ККУ, тобто грабіж поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілої та вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Одного з грабіжників затриманого в порядку статті 208 КПК України ужгородця поміщено до ізолятора тимчасового тримання, а щодо його спільника – поліцейські вживають всіх необхідних заходів для його розшуку.

Нагадаємо, на Київщині рецидивіст викрав скриньку для благодійних пожертв.

Як повідомлялося, під Києвом чоловік викрав із магазину випивку й закуску на 1,6 тис. грн.

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