У Києві під час руху спалахнув тролейбус (відео)
Пасажири вчасно залишили транспортний засіб, тож ніхто не постраждав
На Троєщині в Києві під час руху загорівся тролейбус. Ніхто з пасажирів не постраждав. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
Столичні Telegram-канали поширили фото та відео з місця події. Відомо, що загорівся тролейбус маршруту №37А на вул. Радунській посеред Троєщини. Це сталося приблизно опівдні в понеділок, 8 січня. На місце інциденту прибули рятувальники, однак тролейбус вигорів вщент.
«Всі пасажири вчасно залишили транспортний засіб. За медичною допомогою ніхто з пасажирів не звертався», – зазначили в КМДА.
За даними КП «Київпастранс», рухомий склад був у справному стані, і перед виходом на маршрут пройшов необхідні регламентні роботи.
За попередньою версією, причина загоряння – підпал ізсередини салону.
Зараз на місці події працюють фахівці «Київпастрансу», рятувальні служби, медики та правоохоронні органи.
Нагадаємо, що в ніч на 8 січня на Борщагівці в Києві прорвало каналізацію.
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