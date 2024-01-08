У Києві під час руху спалахнув тролейбус (відео)

Пасажири вчасно залишили транспортний засіб, тож ніхто не постраждав

На Троєщині в Києві під час руху загорівся тролейбус. Ніхто з пасажирів не постраждав. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

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Столичні Telegram-канали поширили фото та відео з місця події. Відомо, що загорівся тролейбус маршруту №37А на вул. Радунській посеред Троєщини. Це сталося приблизно опівдні в понеділок, 8 січня. На місце інциденту прибули рятувальники, однак тролейбус вигорів вщент.

«Всі пасажири вчасно залишили транспортний засіб. За медичною допомогою ніхто з пасажирів не звертався», – зазначили в КМДА.

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За даними КП «Київпастранс», рухомий склад був у справному стані, і перед виходом на маршрут пройшов необхідні регламентні роботи.

За попередньою версією, причина загоряння – підпал ізсередини салону.

Зараз на місці події працюють фахівці «Київпастрансу», рятувальні служби, медики та правоохоронні органи.

Нагадаємо, що в ніч на 8 січня на Борщагівці в Києві прорвало каналізацію.